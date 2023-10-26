Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:31

Güncelleme: 26.10.2023 - 09:31

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye Sahil Güvenlik Botu ‘KB-111’ sevk edildi. Ekiplerce lastik bot içindeki 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.