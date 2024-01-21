Ayvacık açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halinde durdurulan lastik bot içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 33 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesine açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 33 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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