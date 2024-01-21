Ayvacık açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 21.01.2024 - 17:20

Güncelleme: 21.01.2024 - 17:21

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesine açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 33 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.