Ayvacık açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halinde durdurulan lastik bot içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 33 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 21.01.2024 - 17:20
Ayvacık açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesine açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 33 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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