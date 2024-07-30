Ayvacık açıklarında 49 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 49 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.
Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-28' ve ‘KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde 15'i çocuk toplam 49 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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