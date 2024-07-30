Ayvacık açıklarında 49 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 49 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 00:14
Ayvacık açıklarında 49 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-28' ve ‘KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde 15'i çocuk toplam 49 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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