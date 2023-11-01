Ayvacık açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Kuzey Ege'de, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 77 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 09:25
Ayvacık açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botlar tespit edildi.

"TCSG-28" botuyla bölgeye giden ekipler, farklı mevkilerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 77 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, yabancı uyrukluların yanında ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan bir şüphelinin de olduğu belirlendi.

Karaya çıkarılan 77 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yakalanan zanlı hakkında ise yasal işlem başlatıldı.


afganistan Ayvacık düzensiz göç düzensiz göçmen bot göçmen şüpheli Yabancı uyruklu Yunanistan

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu... İzmir’de 'Kalkan' operasyonu: 309 düzensiz göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu... İzmir’de 'Kalkan' operasyonu: 309 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya’da otoyol kenarına bırakılan 13 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya’da otoyol kenarına bırakılan 13 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum'da 53 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 53 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunan Haberler