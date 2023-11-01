Ayvacık açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 09:25

Güncelleme: 01.11.2023 - 09:25

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botlar tespit edildi.

"TCSG-28" botuyla bölgeye giden ekipler, farklı mevkilerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 77 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, yabancı uyrukluların yanında ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan bir şüphelinin de olduğu belirlendi.

Karaya çıkarılan 77 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yakalanan zanlı hakkında ise yasal işlem başlatıldı.