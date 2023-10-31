Bodrum'da 53 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan 53 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Ekim'de 05.30 ve 07.30 saatlerinde Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 53 kaçak göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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