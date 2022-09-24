Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı: 4’ü çocuk 6 ölü!

24 Eylül 2022 Cumartesi, 17:37

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kurtarıldı.

Babakale köyü açıklarında bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye sevk edildi.

AFAD ve jandarma ekipleri de kıyıdaki çalışmalar için yönlendirildi.

Boğulma tehlikesi geçiren 15 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkaran ekipler, 6 kişinin cansız bedenlerine ulaştı.

KAYIP İHTİMALİNE KARŞI ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Babakale'nin 1,5 deniz mili (yaklaşık 3 kilometre) güneyinde seyir halindeki bir balıkçı teknesi tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmenlerin tespit edildiği ve kurtarma çalışmalarına hemen başlandığı bildirildi.

Bölgeye 3 bot ve bir helikopterin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: