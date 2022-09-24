Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı: 4’ü çocuk 6 ölü!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, 15 kişinin kurtarıldığı açıklandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kurtarıldı.
Babakale köyü açıklarında bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye sevk edildi.
AFAD ve jandarma ekipleri de kıyıdaki çalışmalar için yönlendirildi.
Boğulma tehlikesi geçiren 15 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkaran ekipler, 6 kişinin cansız bedenlerine ulaştı.
KAYIP İHTİMALİNE KARŞI ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Babakale'nin 1,5 deniz mili (yaklaşık 3 kilometre) güneyinde seyir halindeki bir balıkçı teknesi tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmenlerin tespit edildiği ve kurtarma çalışmalarına hemen başlandığı bildirildi.
Bölgeye 3 bot ve bir helikopterin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
- Sahil Güvenlik botları ve bahse konu balıkçı teknesi tarafından toplamda 15 düzensiz göçmen (7 çocuk, 8 yetişkin) deniz yüzeyinden sağ kurtarılmış, 6 düzensiz göçmenin (4 çocuk, 2 yetişkin) cansız bedenine ulaşılmıştır. Göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda; Yunan Sahil Güvenliği tarafından Midilli Adası önlerinde durduruldukları, bulundukları lastik botun Yunan güvenlik güçlerince patlatılarak Türk kara sularına yakın bir noktada geri itildikleri ve lastik botun su alarak battığı bilgisi alınmıştır. Kayıp olabileceği değerlendirilen düzensiz göçmen/göçmenlerin bulunması maksadıyla bir Sahil Güvenlik helikopteri, 3 Sahil Güvenlik botu ve bir dron ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir.
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