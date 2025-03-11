Ayvacık’ta ağaç katliamı sürüyor

Samsun’un Ayvacık ilçesi Elekler mevkisi Orta Mahallesi’nde bulunan Sarıahmetler Mesire Alanı’nda geçen ay çam ağaçları kesildi. İddiaya göre mesire alanı, Çarşamba-Ayvacık-Erbaa karayolu çalışması için “depolama alan” olarak tahsis edildi.

Ayvacık’ta ağaç katliamı sürüyor
Abone Ol google-news
Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 11.03.2025 - 04:00

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı ve mahalle muhtarları, “100’e yakın ağacı kestiler. Ormanlık alanın şu anki durumu içler acısı. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini talep ediyoruz” çağrısında bulundu. Ancak mesire alanında bir ay sonra yeniden iş makineleri görüldü.

‘VALİNİN TALİMATI YOK SAYILDI’

Avcı, “Kaymakam bey mahalle muhtarlarını ve sakinlerini Orhangazi Mahallesi Merkez Camisi Kütüphanesi’nde topladı. ‘Size sayın valimin selamlarını getirdim, ağaçların kesildiği mesire alanında asfalt şantiyesi kurulmayacak en hızlı şekilde mesire alanı eski haline getirilecek’ dedi. 15-20 gün sonra ne değişti de Vali beyin talimatı yok sayıldı?” ifadelerini kullandı. Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız ise konuya ilişkin, “Çalışmayı karayolları yürütüyor. Konu bize bağlı değil” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #ağaç #başkan #Karayolları

İlgili Haberler

Mersin'de örtü altında hasat başladı: Ağaç başına 60 kg ürün alıyor...

Mersin'de örtü altında hasat başladı: Ağaç başına 60 kg ürün alıyor...
İzmir Tire'de ağaç kıyımı devam ediyor

İzmir Tire'de ağaç kıyımı devam ediyor
Marmara Depremi'nde Gölcük'te su altında kalan ağaçlar görüntülendi: 'Yüzleşmek isteyen gelsin...'

Marmara Depremi'nde Gölcük'te su altında kalan ağaçlar görüntülendi: 'Yüzleşmek isteyen gelsin...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler