Yer: Kırklareli... Polisten kaçan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'de polisin 'dur' ihtarından kaçan sürücünün hafif ticari aracında 9 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Babaeski kara yolundaki uygulama noktasında 'dur' ihtarından kaçan sürücünün kullandığı aracı takibe aldı.
Eski Hastane Caddesi'nde durdurulan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı, sürücü O.A. ise gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü O.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Etiketler: #polis
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