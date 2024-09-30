Yer: Kırklareli... Polisten kaçan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de polisin 'dur' ihtarından kaçan sürücünün hafif ticari aracında 9 kaçak göçmen yakalandı.

Yer: Kırklareli... Polisten kaçan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 12:03

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Babaeski kara yolundaki uygulama noktasında 'dur' ihtarından kaçan sürücünün kullandığı aracı takibe aldı.

Eski Hastane Caddesi'nde durdurulan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı, sürücü O.A. ise gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü O.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 


Etiketler: #polis

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