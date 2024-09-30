Kırklareli’nde 257 kaçak göçmen yakalandı: Ele geçirilen malzemeler şaşırttı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 257 kaçak göçmen yakalandı, 12 şüpheli organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırklareli’nde 257 kaçak göçmen yakalandı: Ele geçirilen malzemeler şaşırttı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 16:16

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 257 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

ARAMALARDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER ŞAŞIRTTI

Yakalanan şüphelilerde yapılan aramada; tabanca, fişek, bıçak, 7 adet tel kesme makası, 15 adet cep telefonu, 24 adet powerbank ve 2 elektronik güneş paneli ele geçirildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Etiketler: #kaçak göçmen #göçmenler #göçmen

İlgili Haberler

Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
Yer: Kırklareli... Polisten kaçan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı

Yer: Kırklareli... Polisten kaçan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler