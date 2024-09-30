Kırklareli’nde 257 kaçak göçmen yakalandı: Ele geçirilen malzemeler şaşırttı
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 257 kaçak göçmen yakalandı, 12 şüpheli organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 257 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
ARAMALARDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER ŞAŞIRTTI
Yakalanan şüphelilerde yapılan aramada; tabanca, fişek, bıçak, 7 adet tel kesme makası, 15 adet cep telefonu, 24 adet powerbank ve 2 elektronik güneş paneli ele geçirildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 8’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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