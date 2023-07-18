Ayvalık açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık açıklarında, Sahil Güvenlik Botu "TCSG-907" tarafından lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.
Hareketli botu durduran ekipler, 41 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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