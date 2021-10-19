Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin CHP'ye geçti
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 7 belediye meclis üyesi ile birlikte CHP'ye katıldı. CHP grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ergin'in yakasına CHP rozeti takıldı.
Yaklaşık bir yıldır bağımsız olaran Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e, TBMM’de CHP grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP rozeti takıldı. Başkan Ergin ile birlikte Demokrat Partili yedi meclis üyesi; Ali Jale, Ethem Vardı, Hüseyin Ergin, Merih Arslan, Özge Toygar, Semih Varol ve Tülay Çankaya'ya da CHP'ye katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, çalışmalarını yakından takip ettiği Mesut Ergin’le parti çatısı altında tekrar buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ergin ise, “Değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun taktığı parti rozetiyle siyasete atıldığım ilk partim olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadeleye devam edeceğim. Ülkemize ve kentimize hayırlı olsun” dedi.
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