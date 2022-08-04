Ayvalık Belediyesi’nden kadrolu işçilere ek zam

04 Ağustos 2022 Perşembe, 11:29

Balıkesir’de Ayvalık Belediyesi’yle Belediye-iş Sendikası Balıkesir Şubesi arasında yılın ikinci yarısında başlayan ve artan bir seyir izleyen enflasyona karşı aile yardımı, yemek bedeli, yakacak yardımı, giyim yardımı, işçilerin kıdemlilik zammı ve taban ücretlerine ek protokol ile yüzde 22 zam ilave edildi.

Belediyede kadrolu çalışan 121 işçiyi ilgilendiren artışın ardından çalışanların maaşlarına önemli bir destek sağlandığını vurgulayan Belediye-iş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden, füze gibi fırlayan ve gün içinde defalarca değişen etiket fiyatlarına emekçilerin yetişmesinin mümkün olmadığını söyledi.

BAŞKAN ERGİN: AKARYAKIT GİDERLERİ BEŞE KATLANDI

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile bir araya geldiklerini ve çalışanların maaşlarına katkı sağlayacak önemli bir artışın sağlandığını vurgulayan Özden, “Yıllık enflasyon TÜİK’e göre yüzde 78,62 Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)'a göre yüzde 175,55. Akaryakıt giderleri beşe katlandı, elektrik ve su faturaları el yakıyor. Yılın başında imzaladığımız toplu sözleşmenin dumanı tüterken, hiper enflasyon cüzdanları boşalttı. Sağ olsun belediye başkanımız ile bir araya geldik. Çalışanlarına sahip çıktı, onların bir nebze de olsun nefes almalarını sağlayacak bütçelerine katkı koyacak bir ek protokole imza attık” dedi.

“BORÇ YÜKÜYLE GÖREVE GELDİK”

Ayvalık için gecesini gündüzüne katan, gerektiğinde 24 saat aralıksız alın teri döken işçilerin emeklerinin karşılığını aldığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “2019 yılının Nisan ayında görevi devraldığımızda borç yükünü kucağımızda bulduk. Bugün artık gelir gider dengesinde, gelirler lehine artışı sağlandık. Göğsümüzü gererek toplu sözleşmeler yapabiliyoruz. Çalışanların maaşlarını zamanında aldığı, emekli olan işçilerin tazminatlarının gününde yatırıldığı, piyasaya olan borçların gününde ödendiği güvenilir bir belediye konumuna geldik. Yüksek enflasyon hemen her kesimde çalışan emekçileri canından bezdirdi. Bu zorlu süreçte biz de onlara destek olmak için, bütçelerini bir nebze de olsa rahatlatacak katkı sağladık. Ek protokol ile çalışanlarımızın maaşlarında artış gerçekleştirdik” dedi