Ayvalık ile Girne kardeş kent oldu

18 Şubat 2022 Cuma, 14:34

Kuzey Ege’nin turizm yıldızı Ayvalık ile KKTC’nin gözde şehri Girne kardeş kent oldu. Ayvalık ve Girne Belediye meclislerinde görüşülen önerge oy birliğiyle kabul edildi. Çevre, Ayvalık ile Girne belediye başkanlarının imzalayacağı protokolle kardeş şehir olma süreci tamamlanacak.

Kardeş şehir projesinin Ayvalık için önemli bir katkı sağlayacağını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan Girne'yle, Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Ayvalık'ın kardeş şehir olmasındaki kararımız kentimize kültürel, turistik ve sosyal açıdan önemli bir katkı sağlayacaktır. Kardeş şehir ilişkilerine çok önem veriyoruz. Şehirlerimizin ve hemşerilerimizin arasındaki karşılıklı ilişkiyi artırıp belediyelerimiz arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aramızdaki diyalog gelişecek; karşılıklı deneyim alışverişinde bulunup, sorumluluk alanımıza giren ve birlikte gelişmemize katkı sağlayacak olan tüm konularda ortak faaliyetlerde bulunacağız. Hemşerilerimizin arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve desteklemek üzere misafirperverlik kurallarına uygun olarak, farklılıklarımıza saygı göstererek, güven ortamı içinde ve dayanışma ruhuyla davranacağız. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm hemşerilerimizin karşılıklı ilişkilerimize katılma olanağını güvence altına alarak, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü evrensel kurallarına ve ülkelerimiz arasında süregelen ilişkilere uygun olarak; şehirlerimizi birbirine 'Kardeş Şehir' ilan ediyoruz” dedi.

İki kent arasındaki anlaşma ile, yurttaşlar ve belediyeler arasındaki bağın güçlenmesi hedefleniyor. Ortak faaliyetlerde bulunacaklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, karşılıklı deneyim alışverişinde bulunarak sorumluluk alanlarına giren tüm konularda birlikte hareket edeceklerini ifade ettiler.