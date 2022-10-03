Ayvalık ödülüne kavuştu
Ayvalık Belediyesi’nin restore ederek kente kazandırdığı Georgala (Yorgola) Hanı ve Ayvalık Belediyesi Hizmet Binası, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda kazandığı ödülüne kavuştu.
Tarihi Kentler Birliği’nin 21’incisinin düzenlendiği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın ödülleri İstanbul’da sahiplerini buldu. Fatih Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde; Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleriyle yürütülen Yorgola Han (Eski Vergi Dairesi) Restorasyonu ve Ayvalık Belediyesi hizmet binası olarak kente kazandırılması “uygulama” dalındaki birincilik ödülünü layık görüldü.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ödülü almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, UNESCO yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini söyledi.
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