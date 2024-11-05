Ayvalık'ta 12'si çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 15:08

Güncelleme: 05.11.2024 - 15:08

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 12’si çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık’ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu tarafından, hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulup içerisindeki 12'si çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapılmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.