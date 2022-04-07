Ayvalık’ta 17 göçmen yakalandı

Balıkesir’de lastik botla 17 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin yakaladığı göçmenlerin Yunanistan’a gitmek istediği öğrenildi.

İHA
07 Nisan 2022 Perşembe, 09:33
Ayvalık’ta 17 göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince fark edildi. 

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında Midilli Adası’na bir lastik botla gitmekte olan 17 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler