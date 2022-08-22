Ayvalık’ta ‘Caz Günleri’ne büyük ilgi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:02

Ayvalık Belediyesi’nin 8. AIMA Müzik Festivali kapsamında düzenlediği ‘Ayvalık Belediyesi 2. Ayvalık Caz Günleri’ cazceverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ayvalık Amfitiyatro'da Elif Çağlar konserine binlerce cazsever katıldı.

Bağdat Avenue’nin iki solistinden biri olan ve aynı zamanda Chocolate’nin de solistliğini yapan caz sanatcısı Elif Çağlar muhteşem sesiyle sahne aldığı Amfitiyatro’da yaklaşık bin 500 izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı.

“KÖRFEZ BÖLGESİNE YAKIŞAN FESTİVAL”

Ücretsiz gerçekleştirilen etkinliğin gelecek yıllarda da süreceğini hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Popüler olanı değil iyi olanı sunuyoruz. Kültür ve sanat kenti olan Ayvalık’a caz çok yakışıyor. Önümüzdeki yıl iki festivali daha kapsamlı olarak birleştirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz şehrin her kesimine yayılan, geniş çaplı ve Körfez bölgesinde örnek bir müzik festivali yapabiliriz” dedi.