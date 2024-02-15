Ayvalık'ta feci kaza! 3'ü ağır 9 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, TIR ile fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:26
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Ayvalık- İzmir karayolunda meydana geldi. Enis K. yönetimindeki fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü, Ayvalık istikametine dönmek isterken Abdullah A.'nın kullandığı TIR ile çarpıştı. 

Kazada, minibüs sürücüsü Enis K. ile minibüste bulunan Derya Küçük, Şafak Akbulut , Yasemin Açıkalınlı, Semanur Aktan, Sezai Aydoğan, Gülay Mehder, Selcen Arıkan ve Nilüfer Rüzgar, yaralandı. 

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İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ayvalık, Burhaniye ve Edremit Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan minibüs sürücüsü Enis K. ile Derya Küçük ve Şafak Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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