Karabük’te feci kaza... Ölü ve yaralılar var!

Karabük-Yenice karayolu Şahinkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere 1 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 14:21
Karabük’te feci kaza... Ölü ve yaralılar var!
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Karabük'te 34 SB 513 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre hatalı sollama sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise ağır yaralandı.

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CENAZE İÇİN İSTANBUL'DAN GELMİŞLER!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kaza yapanların İstanbul’dan bir yakınlarının cenazesi için Yenice ilçesine geldikleri öğrenildi.


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