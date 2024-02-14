Karabük’te feci kaza... Ölü ve yaralılar var!
Karabük-Yenice karayolu Şahinkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere 1 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı.
Karabük'te 34 SB 513 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre hatalı sollama sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise ağır yaralandı.
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CENAZE İÇİN İSTANBUL'DAN GELMİŞLER!
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kaza yapanların İstanbul’dan bir yakınlarının cenazesi için Yenice ilçesine geldikleri öğrenildi.
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