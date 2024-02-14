Karabük’te feci kaza... Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 14:21

Güncelleme: 14.02.2024 - 14:21

Karabük'te 34 SB 513 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre hatalı sollama sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise ağır yaralandı.

CENAZE İÇİN İSTANBUL'DAN GELMİŞLER!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kaza yapanların İstanbul’dan bir yakınlarının cenazesi için Yenice ilçesine geldikleri öğrenildi.