Ayvalık'ta 'Hint keneviri' operasyonu: Evi seraya çevirmişler
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin, kaldıkları evi, Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirdikleri belirlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu sattığı belirlenen O.K., D.S., F.Ç., F.D. ve H.T.'ye yönelik 16 Kasım'da operasyon düzenlendi.
ÇATIYA SERA KURMUŞLAR
Şüphelilerin ev ve otomobillerinde aramalar yapıldı. Şüphelilerin, kaldıkları evi, Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirdikleri tespit edildi. Çatıda saksılar içinde kenevir yetiştiren şüphelilerin, kuruttukları uyuşturucu maddeleri baza içinde sakladığı belirlendi.
Operasyonda 76 kök Hint keneviri, 1 kilo 235 gram esrar, 789 sentetik ecza hap, Hint keneviri tohumları, Hint keneviri yetiştirmekte kullanılan fanlı ısıtıcı, 7 litre bitki sıvısı, su spreyi, 2 zaman ayarlayıcı cihaz, 2 buhar cihazı, sıvı transfer pompası, havalandırma cihazı, soğutucu, 7 bitki yetiştirme lambası, havalandırma borusu, 20 trafo, 10 led panel, ışık ölçer cihazı, vantilatör, havalandırma motoru ve 2 led projektör ele geçirildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; F.D. ve H.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 2 şüpheli ise polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı.
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