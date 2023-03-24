Ayvalık’ta 'sinyalizasyon arızası' kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 17:25

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 17:28

Edinilen bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolu Ayvalık Yeni Garaj kavşağında, Karayolları’na ait sinyalizasyon sisteminin arızalı olması nedeniyle, Ayvalık’ın Mutluköy mevkiinden yola çıkan Mehmet Necmittin Gökçen (77) yönetimindeki 10 BAN 79 plakalı otomobil, E.T. yönetimindeki 10 YM 119 plakalı bir kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, yol ortasındaki refüjü aşarak karşı şeritte bulunan Mehmetcan Sever yönetimindeki 10 AIM 051 bir panelvana da çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Necmittin Gökçen olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan oğlu Hasan Gökçen (52) ise ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Yardım ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada ağır yaralanan Hasan Gökçen’in Edremit’te özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.