Ayvalık’ta yollar zeytin hasadına hazır
Ayvalık Belediyesi ekipleri, ilçede zeytinlikler arasında bulunan yolları, yaptığı düzenlemelerle hasat dönemine hazırladı.
Ayvalık Belediyesi, zeytin üreticisinin hasat döneminde sıklıkla kullandığı yolları yeniledi. Üç farklı bölgenin belirlenerek gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iki grayder, bir kepçe ve altı kamyon ile gece gündüz mesai yaparak çalışmaları tamamladığını söyledi.
Özellikle kışın yağmurlarla birlikte zeytin üreticisinin sıkıntılı günler geçirdiğine değinen Başkan Ergin, “Yağışla birlikte toprak zemin çamur haline geliyor, zeytin toplamak için gelen işçileri taşıyan araçlar, yolları kullanmakta zorlanıyor. Toplayıcı işçiler, başka çareleri olmadığı için çamur içinde yürümekte zorlanıyordu. Ekiplerimiz kış aylarının ağır koşulları bastırmadan çalışmaları kısa sürede tamamlayacak. Zeytinliklerarası yolların hemen hepsi elden geçirilip yenileniyor. Üreticiler topladıkları zeytinleri sıkıntı yaşamadan fabrikalara taşıyabilecek” dedi.
Zeytinlikler arasındaki yollarda, geçen yıl 36 kilometrelik kısmın düzenlenmesinin tamamlandığını, bu yılki çalışmalarda da 56 kilometrelik yolu hazır hale getirerek, iki yılda çalışmaların toplam 92 kilometreye ulaştığını belirten Başkan Ergin, hasat zamanında ulaşımda sorun yaşayan çiftçilerin, Bizim Masa’ aracılığıyla Ayvalık Belediyesi'nin 444 10 66 numaralı telefonuna şikayetlerini iletebileceklerini söyledi.
Başkan Ergin, bugüne kadar Sahilkent, Fethiye mahallelerinde Gaziler Caddesi ve Mimoza yolu, Altınova mahallesinde Kazandere yolu, Küçükköy mahallesinde Tuzla mevkisinde yolların düzenlenerek yenilendiğini kaydetti.
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