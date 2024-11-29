Yayınlanma: 29.11.2024 - 20:49

Güncelleme: 29.11.2024 - 20:49

İçişleri Bakanlığı, yeni bir kayyum atamasıyla ilgili açıklamada bulundu. DEM Parti’li Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir görevden alındı ve yerine kayyum atandı. Ayvaz Hazir, 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'den aday gösterilmiş ve seçimi kazanmıştı. Bu gelişmenin ardından, Ayvaz Hazır’ın kim olduğu ve görevden alınma nedenleri yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Ayvaz Hazir kimdir? Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir neden görevden alındı? İşte, ayrıntılar...

AYVAZ HAZİR KİMDİR?

Çocukluk ve İlk Eğitim Yılları

Ayvaz Hazir, 1989 yılında Van’ın Bahçesaray ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini kendi ilçesinde tamamladıktan sonra, lisans eğitimi için üniversiteye yöneldi.

Üniversite Yılları ve Mühendislik Eğitimi

2014 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Hazir, ardından inşaat sektörü ve kamu hizmetlerinde çeşitli görevlerde bulundu.

Yerel Yönetim Alanında Çalışmaları

2024 yerel seçimlerinde DEM Partisi’nden Bahçesaray Belediye Başkanlığı'na aday oldu.

AYVAZ HAZİR NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Ayvaz Hazir’in de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında, 24 Aralık 2015 tarihinde 'sözde özyönetim' açıklamasıyla ilgili dava açılmıştı. DEM Partisi’nden Bahçesaray Belediye Başkanı olan Hazir, söz konusu davada 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası kararının ardından, Ayvaz Hazir görevinden uzaklaştırıldı.