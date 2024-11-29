Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 19:44

Güncelleme: 29.11.2024 - 21:13

DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Ayvaz Hazır'ın hapis cezasına çarptırılmasının ardından belediyeye kayyum atandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklama ile Ayvaz Hazır'ın görevden uzaklaştırıldığını ve yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un kayyum atandığını duyurdu.

Bakanlık açıklaması şu şekilde:

Bahçesaray (Van) Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması: pic.twitter.com/drB40Lzf9p — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 29, 2024

Kayyum atanan Bahçesaray Belediyesi önünde polis ekipleri binanın etrafını abluka altına aldı

"ZORLA ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYORUZ"

Duvar'a konuşan Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır, kendilerine müdahale edildiğini ve zor kullanarak belediye binasına girilmeye çalışıldığını ifade etti.

Hazır, “Şu anda belediyemize müdahale ediyorlar. Zor kullanarak içeri girmeye çalıyorlar. Belediyemizi gasp etmeye çalışıyorlar. Daha önce defalarca denenen kayyımın uygulamaları kendileri açısından bir sonuç getirmedi. Yine de buna rağmen kayyım atama çalışmasındalar. Diğer belediyelerimize atandığı gibi belediyemize kayyım atamaya çalışıyorlar. Bir bütün olarak Bahçesaray’ı işgal etmiş durumdalar. Özel harekât polisleri tarafından zorla binadan çıkarılmaya çalışılıyoruz" dedi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den kayyum kararına karşı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kayyım darbesine karşı halkımızı demokratik protesto hakkını kullanmaya sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Van Bahçesaray Belediye Eş Başkanımız Ayvaz Hazır’a jet hızıyla ceza verilerek kayyım atanmasına gerekçe yapıldı. Haksız ve hukuksuz bir şekilde irademizi gasp eden kayyım darbesine karşı halkımızı demokratik protesto hakkını kullanmaya, iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz!"

Öte yandan Van Valiliği de il genelinde açık veya kapalı alanda yapılacak toplantı, yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

DEM Partili Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır hakkında, 2015'te belediyede memur olarak çalıştığı dönemde katıldığı bir etkinlik nedeniyle 24 Aralık 2015'te dava açılmıştı.

Van 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 15 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Hazır'a, ''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan 3 yıl 11 ay hapis cezası verildi.