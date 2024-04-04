Yayınlanma: 04.04.2024 - 15:47

Güncelleme: 04.04.2024 - 16:44

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde yüzde 47.23 oy alarak İzmir'de Bayraklı Belediye Başkanlığı’na seçilen İrfan Önal, görevi devraldı. Mustafa Kemal Lisesi’ndeki mazbata törenine Başkan İrfan Önal’ın yanı sıra eşi Gökçe Pişkin Önal, CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, muhtarlar, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. Başkan Önal, seçim kurulunda yüzlerce vatandaş tarafından alkışlar ve sloganlar eşliğinde büyük coşkuyla karşılandı. Mazbata töreninin ardından Bayraklı Belediyesinde devir teslim töreni gerçekleşti. Görevi üçüncü dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal’dan devralan Önal, hizmetlerinden dolayı Sandal’a teşekkür etti. Sandal da, Önal’a çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra Sevgi Yolu’ndaki Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma programı düzenlendi.

“HERKESE ADİL VE EŞİT HİZMET GİDECEK”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal konuşmalarında, “Bayraklımızda yeni bir 5 yılın ilk gününü yaşıyoruz. Artık seçimler geride kaldı ve aldığımız sonuçlarla Türkiye’de birinci parti olmanın gururunu yaşıyoruz. Emeklerimizle almış olduğumuz bu seçimi bundan sonra da hizmet noktasına taşıyacağız. Bize oy veren, vermeyen herkese adil ve eşit hizmet edeceğimizin sözünü veriyorum. Az uyuyup, çok çalışacağız. Belediyenin imkanları herkese eşit gidecek. Sizlerin emeğiyle geldiğim bu noktada, hiçbirinizi mahçup etmeyeceğim. Bayraklımızın bütününe katacağımız artı değerlerle daha yaşanabilir bir kenti sizlerin desteğiyle var gücümüzle çalışarak hayata geçireceğiz. Yolumuz açık olsun” dedi.

“ONURLUYUZ, GURURLUYUZ”

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin de, “Mazbatamızı aldık, devir teslimimizi yaptık. Mutluyuz, gururluyuz ve bu gurur hepimizin. Birlikte başardık. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığını ağabeyimden kardeşime devrettik, görevinde başarılar diliyorum. Her zaman başkanımın arkasındayım, yanındayım” şeklinde konuştu.