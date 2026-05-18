Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov Cumhuriyet’e konuştu

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, ülkesinin Bağımsızlık Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü için geçtiğimiz cuma günü Ankara Beştepe’de düzenlenen konser programı sonrası, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

‘SINIR SEÇİMDEN SONRA AÇILACAK’

Kamuoyunda bir süredir, Türkiye’nin Ermenistan ile kara sınırlarını açmak istediği ancak Azerbaycan’ın ‘vetosuyla’ karşılaştığı öne sürülüyordu. Memmedov, “Normalleşme sürecinde olan Türkiye ile Ermenistan’ın sınırlarının açılmasını Azerbaycan mı istemiyor” sorusunu, “Biz Türkiye ile uzlaşmış bir siyaset yürütüyoruz, Türk Dışişleri ile sürekli irtibattayız. Ermenistan-Türkiye normalleşmesiyle Ermenistan-Azerbaycan normalleşmesi süreçlerini paralel yürütüyoruz. Birbirimizle uzlaşıyoruz, adım adım gidiyoruz. Ermenistan anayasasında Azerbaycan'a yönelik toprak iddiası var. 7 Haziran’daki seçimden sonra anayasayı değiştirecekler, bir referandum yapacaklar. Toprak iddiası ortadan kalktıktan sonra, ABD’de paraf edilen Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşması imzalanacak. Ondan sonra Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-Azerbaycan sınırları açılacak” şeklinde yanıtladı.

‘KÜÇÜK ADIMLAR ATILIYOR’

Memmedov, geçtiğimiz hafta Türkiye ile Ermenistan’ın doğrudan ticarete başlamasını nasıl değerlendirdiğine yönelik soruya ise, “Küçük adımlar atıyoruz, Azerbaycan da atıyor. Azerbaycan da ticarete başladı. Artık Ermenistan’ın enerji güvenliğinde bir rol oynuyoruz. Petrollerini, akaryakıtlarını veriyoruz. Onların buğday vesaire ürünlerini Azerbaycan üzerinden, Kazakistan'dan, Rusya'dan taşınmasını sağlıyoruz. Ve onlara diyoruz ki, barış olursa sizin güvenliğiniz de daha iyi olur. Türkiye de küçücük adımlar atıyor” yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, geçtiğimiz kasım ayında, “Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşması imzalandığı an sınır kapılarını açacağız” demişti. Türkiye, Ermenistan ile sınır kapılarını, Ermenistan’ın Karabağ’a yönelik işgalini genişletmesi gerekçesiyle 1993’te kapatmış, 2020’den itibaren ise sözkonusu bölgelerin Azerbaycan tarafından geri alınmasıyla Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci başlamıştı. Azerbaycan’ın Karabağ ve çevresine dönüşüyle, Türkiye-Ermenistan sınır kapılarının açılmasına yönelik beklenti oluşmuştu.