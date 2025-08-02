Azerbaycan'dan gelen doğalgaz Suriye'ye verilmeye başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti ile Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Bakan Bayraktar, "Bugün, ensar şehrimiz Kilis’te tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Yıllardır büyük acılar çekmiş Suriyeli kardeşlerimizle bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Projede birlikte çalıştıkları Suriye, Azerbaycan ve Katar’a teşekkürlerini sunan Bakan Bayraktar, Türkiye-Suriye dostluğunun enerji alanındaki nişanesi olarak tanımladığı projenin, bölgeye huzur, ülkelere ve halklara bereket ve refah getirmesini temenni etti.

Bakan Bayraktar, Suriye'ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğalgaz ihracı sağlanabileceğini, buradan üretilecek elektrik ile 5 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

BARRACK'TAN TEŞEKKÜR

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, X hesabından paylaştığı mesajla Suriye'ye doğalgaz akışıyla ilgili memnuniyetini bildirdi.

Barrack, "Suriye için hayati önem taşıyan bir gaz girişimini tamamen finanse eden Katar'a içten teşekkürlerimizi sunarız. 2 Ağustos'tan itibaren, Türkiye üzerinden teslim edilen Azerbaycan doğalgazı 800 MW'lık enerji sağlayarak 5 milyon eve ışık getirecek. Kritik bir anda rahatlama ve istikrar için atılmış önemli bir adım. Katar ve liderlerinin ortaklık ve dostluklarını cesurca gösterdiği bir adım" ifadelerini kullandı.