Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

Karabağ'da Rus Barış Güçlerinin geçici olarak görev yaptığı bölgedeki Yasadışı Ermeni Silahlı Grupları bir kez daha provokasyon gerçekleştirdi. 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2021 Perşembe, 20:20
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma
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Açıklamayı Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptı. Buna göre; keskin nişancı ateşi sonucu Hemzeyev Efgan şehit oldu. 

Provokasyonun araştırılması için Türk-Rus ortak izleme merkezine bilgi verildi. 

BÖLGEDE GERGİNLİK

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Belarus'un başkenti Minsk'te Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının görüştüğü sırada böyle bir provokasyon yapılmasının, bölgede durumu gerginleştirme amacı taşıdığını belirtti. 


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