Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma
Karabağ'da Rus Barış Güçlerinin geçici olarak görev yaptığı bölgedeki Yasadışı Ermeni Silahlı Grupları bir kez daha provokasyon gerçekleştirdi. 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.
Açıklamayı Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptı. Buna göre; keskin nişancı ateşi sonucu Hemzeyev Efgan şehit oldu.
Provokasyonun araştırılması için Türk-Rus ortak izleme merkezine bilgi verildi.
BÖLGEDE GERGİNLİK
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Belarus'un başkenti Minsk'te Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının görüştüğü sırada böyle bir provokasyon yapılmasının, bölgede durumu gerginleştirme amacı taşıdığını belirtti.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat trafik kazası geçirdi
- Özdağ ile Alçı arasında toplumsal gerilim tartışması
- Merkez Bankası’nda gece yarısı operasyonu
- MEB'den ders kitapları kararı
- Camideki Çantanın Sahibinden İlginç Mesaj
- SADAT’çıların harp okullarında ne işi var?
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Dolar tutulamayacak'
- Norveç'te oklu yaylı saldırı
- Erdoğan’ın Merkez Bankası müdahalesinin perde arkası