‘Azerbaycan vatanım’ diyen emekli büyükelçi Akıncı’dan Ermenistan çağrısı: ‘Sınır kapısı seçimden önce açılsın’

Gazetemiz Cumhuriyet, geçtiğimiz pazartesi günü, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile özel söyleşi yayımlamış, Memmedov’un “Türkiye-Ermenistan sınırı 7 Haziran Ermenistan seçimlerinden sonra, anayasa değişikliği yapılınca açılacak” sözleri özellikle diplomatik çevrelerde çok tartışılmıştı.

‘SINIR KAPALI KALINCA NE OLUYOR’

Ermenistan sınırıyla ilgili görüşlerini dile getiren Akıncı, “Ben Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasını, ilk Genel Sekreteri sıfatı ile kuran, bütün Türk devletlerini, bu meyanda özellikle Azerbaycan’ı da vatanı sayan bir Türk'üm. Türkiye-Ermenistan sınır kapılarının açılması konusunda anlayamadığım bazı hususlar var. Bunların, eşgüdüm içinde siyaset güttükleri anlaşılan hem Azerbaycan hem de Türkiye makamlarınca aydınlatılmasını istemeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Bugün Türkiye Ermenistan’la doğrudan ticaret yapmaya başlamıştır. Azerbaycan da Ermenistan’a yönelik ticarete izin vermiş, hatta doğrudan yakıt sağlamıştır. Yani, Ermenistan, ihtiyaçlarını sınır kapıları açıkmış gibi doğrudan karşılama imkânına sahip kılınmıştır. Bu durumda Türkiye Ermenistan sınır kapısının kapalı kalmasının yaptırım gücü nedir? Her iki ülke de Zangezur Dehlizini (TRIPP) açmak ve Amerika yönetimi altında ondan bir an önce yararlanmak konusunda kararlıdırlar” ifadelerini kullandı.

‘SEÇİMDEN ÖNCE SINIR AÇILSIN’

Akıncı, “Ermenistan’da Anayasa değişikliğinin usulü, önce Meclis'te üçte iki çoğunluğun sağlanmasını daha sonra da halkoyuna sunulmasını gerektirir. Bu, zaman isteyen bir süreçtir. Zangezur Dehlizi bu değişiklik yapılmadan önce işler hale gelirse Türkiye kapısı gene kapalı mı kalacaktır? Öyle ise bu Dehliz, nereden Türkiye’yi aşıp, Akdeniz’e, Avrupa’ya ulaşacaktır” dedi.

Bunlardan hareketle, “Ermenistan seçimlerine başbakan adayı olarak girecek siyasetçiler arasında ‘anayasa değişikliği taahhüdünde bulunan, bu konuda Diaspora ile Kilise’yi karşısına almaktan çekinmeyen’ Paşinyan’dan başka birisi var mıdır? Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasının paraf edildiği, Zangezur Dehlizinin bir an önce açılıp işlemeye başlamasının kararlaştırıldığı bir ortamda, sınır kapısının mecburen açılması bir zaman meselesi değil midir! O zaman sınır kapısının Ermenistan seçimlerinden önce açılıp Paşinyan’a destek verilmesinin ne mahzuru vardır” sözlerini kaydetti.