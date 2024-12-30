Azerbaycanlı oyuncunun öldüğü Beyazıt esnaf çatışmasında karar: 20 yıl hapis aldı, tahliye edildi!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 10:17

Güncelleme: 30.12.2024 - 15:15

Fatih Beyazıt'ta işyerleri bulunan iki husumetli grubun 23 Mayıs 2022'de silahlı çatışması sırasında yoldan geçen Azerbaycan uyruklu Kamran Dadashzade'nin silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması 25 Aralık'ta görüldü.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada dosya kapsamında tutuklu sanık ile başka suçtan tutuklu bazı müşteki sanıklar bulundukları cezaevlerinden getirildi. Başka suçtan tutuklu 3 müşteki-sanık ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

TEK TUTUKLU SANIĞA 20 YIL HAPİS VE TAHLİYE KARARI

Sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı beyanları ve sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ferit Çakırtaş, Remzi Korkular, İbrahim Küçükyılmaz ve Mustafa Korkular'a, Polat ile Kerim Öztürk kardeşlere karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 20 yıl hapis cezası verdi. Heyet, davanın tek tutuklu sanığı olan Mustafa Korkular'ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme, firari olan iki sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

FİRARİ SANIĞA 33 YIL 6 AY HAPİS

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan müşteki-sanık Kerim Öztürk'e, olayda ölen Kamran Dadashzade'ye yönelik, "Olası kastla kasten öldürme" suçundan 22 yıl, iki kişiye karşı "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kastla silahla kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ise toplam 11 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, müşteki-sanık Polat Öztürk'e "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 4 yıl 3 ay, müşteki-sanıklar Eyüp Can Asma ve Bülent Kandöre'ye, "Silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 3'er yıl 10'ar ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Gürsel Korkular'ı, "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 2 yıl 6 ay 22 gün hapis, Rıdvan Örgen'i ise Kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

8 İLE 16 KEZ MÜEBBETLERİ İSTENİYORDU BERAAT ETİLER

Mahkeme heyeti, iddianamede "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan kimi sanıkların 10'ar kez, kimi sanıkların 14'er, bazılarının ise 15 ve 16 kez müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen toplam 24 sanığın, bu suçlamadan ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 9'u polis memuru olan 14 kişi 'mağdur', 26 kişi ise 'mağdur-şüpheli' olarak yer almıştı.

"ÖZTÜRK AİLESİ POLİSİ ARADI"

İddianamede, mağdur şüpheliler Kerim Öztürk ile ağabeyi Polat Öztürk'ün iş yerlerinin bulunduğu, yan taraflarında bulunan iş yerinde ise ayakkabıcılık faaliyeti yürüten Korkular ailesinin bulunduğu ve her iki taraf arasında önceye dayalı husumet olduğu, Öztürk kardeşlerin olay günü polisi arayarak, "Daha önce husumet yaşadığım kişiler beni tehdit ediyor, şu anda buradalar, silahlı olabilirler" şeklinde ihbarda bulundukları, polis ekiplerinin belirtilen adrese gittiği, o sırada iki taraf arasında sözlü tartışma ve küfürleşme olduğu, Korkular ailesinden olduğu belirtilen şahısların buraya ölmeye geldiklerini, aralarındaki husumetin iki taraftan birinin yok olması ile sonuçlanacağını söyledikleri anlatılıyor.

"KORKULAR AİLESİ SİLAHLI HAZIRLIK YAPTI"

Savcılık, her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin bulunması nedeniyle Öztürk'lerin iş yerinin uzun süre kapalı kaldığı, olay günü Öztürk Tekstilin açılışı nedeniyle hazırlık yapıldığı ancak olay gecesinde Korkular ailesinin silahlarla hazırlık yaptıkları kaydedildi.

ÇATIŞMADA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Polis memurlarının iki grup arasındaki silahlı çatışma arasında kaldıklarının aktarıldığı iddianamede çatışma anında sivil vatandaşların ve 1 polis memurunun yaralandığı kaydedildi. Yoldan geçen ve çatışmanın ortasında kalarak yaralanan Kamran Dadashzade'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, Dadashzade'nin, mağdur-şüpheli Kerim Öztürk'ün silahından çıkan kurşunla yaralandığı, sonrasında ise öldüğünün tespit edildiği iddianamede yer aldı.

45 YIL İLE 285 YIL ARASINDA DEĞİŞEN HAPİS İSTEMLERİ

Hazırlanan iddianamede mağdur- şüphelilerden Kerim Öztürk'ün 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda müebbet hapis ile 98 yıldan 275 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 25 mağdur-şüphelinin ise 45 yıldan 285 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istendi.