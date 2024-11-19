Beyazıt Öztürk açıkladı: 'Beyaz Show' ekranlara geri mi dönüyor?

Beyazıt Öztürk şaşırtan bir açıklama yaptı. Yıllar önce ekranlara veda eden Beyaz Show'la ilgili sözleri de duyanları heyecanlandırdı.

Beyazıt Öztürk açıkladı: 'Beyaz Show' ekranlara geri mi dönüyor?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 23:15

Yıllar önce ekranlara veda eden cuma gecelerine damga vuran Beyaz Show'un geri döneceğine dair haberler sosyal medyada sık sık konuşuluyordu. 

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda Beyaz Show'un yeniden başlayacağına dair açıklamalar yapması herkesi heyecanlandırmıştı. Aylardır ise herhangi bir duyuru yapılmadı.

Beyazıt Öztürk ise konuyla ilgili 'Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi' ifadelerini kullanmıştı.

Trafikte 2. Sayfa muhabirlerine yakalanan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'la ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı. "Beyaz Show geri dönüyor mu?" sorusuna ünlü sunucu "Bir daha yakalarsan kesin cevabını vereceğim. Çok özledim." yanıtını verdi.

"O Ses Türkiye jürisi beli oldu." diyen muhabire ise şaşkınlıkla cevap verdi. Öztürk, "Belli oldu mu? Bilmiyorum. Bende bir şey yok vallahi" dedi.


Etiketler: #Beyazıt Öztürk #Beyaz Show

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