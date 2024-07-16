Azerin, 15 Temmuz töreninde 'bozkurt' selamı verdi: Erdoğan'ın tepkisi böyle oldu

15 Temmuz darbe girişimin 8. yıldönümünde Saray'da düzenlenen anma töreninde sahneye çıkan Azerbaycanlı sanatçı Azerin, 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısının sonunda bozkurt selamı verdi. Azerin'in bu hamlesi Erdoğan'ın da dikkatinden kaçmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 14:11
Azerin, 15 Temmuz töreninde 'bozkurt' selamı verdi: Erdoğan'ın tepkisi böyle oldu
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15 Temmuz’un 8.yıl dönümünde Saray’da düzenlenen etkinliğe Azerbaycan Türkü ünlü sanatçı Azerin de katıldı.

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Saray'daki 15 Temmuz Anma Töreni'nde Çırpınırdın Karadeniz'i seslendirdi. 

Azerin, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avrupa Şampiyonası'nda ceza almasına neden olan bozkurt selamını yaparak bitirdi. 

ERDOĞAN ÇİFTİ ALKIŞLADI

Azerin'in bozkurt hareketi ile parçasını bitirmesi sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da alkışlayarak karşılık verdi.

O anlar sosyal medyaya da yansıdı.


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