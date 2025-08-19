Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Aziz İhsan Aktaş'a suikast' soruşturmasında tutuklanan Semra Ilık, hukuk ödülü almış!

19.08.2025 11:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Aziz İhsan Aktaş’a "suikast hazırlığı" iddiasıyla tutuklananlar arasında yer alan avukat Semra Ilık'ın, 2021 yılında Ankara'daki törende ‘yılın hukuk ofisi’ ödülü aldığı ortaya çıktı.

Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında, avukat Semra Ilık da gözaltına alınmıştı.

Ilık'ın daha önce, Şanlıurfa'dan AKP milletvekili aday adayı olduğu ve Akit TV'de yorumculuk yaptığı ortaya çıkmıştı.

Avukat Cem Duman ile suç örgütü yöneticiliği suçlamasıyla tutuklanan avukat Semra Ilık’ın, 2021 yılında da Ankara'da düzenlenen bir ödül töreninde ‘yılın hukuk ofisi’ ödülünü aldığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda "silahlı suç örgütüne üye olma" ve İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş’a "suikast hazırlığı" iddiasıyla gözaltına alınan Selahattin Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında olduğu 10 kişi; "tehdit", "suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlamalarından tutuklanmıştı.

