'Aziz İhsan Aktaş'a suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Ümitcan Uygun'un avukatı çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast hazırlığı' iddiasıyla düzenlenen operasyonda, suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz ile birlikte 10 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında bulunan Ankara 2 Nolu Baro’ya üye olan avukat Cem Duman'ın, 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen ile Esra Hankulu'nun ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun'un avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.

"HUKUKİ DESTEK VERDİ"

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Duman ile Uygun'un birlikte çektirdikleri fotoğrafa yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Av Cem Duman, Esra Hankulu ve Aleyna Çakır'ı katletme suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun'la fotoğraflar çekilip Instagram hesabında paylaşmış. Uygun'a destek vermiş."

Konuya ilişkin bir paylaşım da gazeteci Emrullah Erdinç'ten geldi.

Erdinç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ümitcan Uygun’un adı ilk kez, Aleyna Çakır (Sema Esen)’in şüpheli ölümüyle gündeme geldi. Ölümünden kısa süre önce Uygun’un Çakır’a şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı. Bu süreçte Uygun gözaltına alınıp tutuklanırken, avukatlığını Cem Duman üstlendi.

Uygun’un cezaevinden çıkışına kadar hukuksal desteğini sürdürdü. Cem Duman ile Ümitcan Uygun’un ilişkisi yalnızca arkadaşlık boyutunda değildi; hukuksal olarak da Duman, Uygun’a destek veriyordu. Ancak Uygun’un Esra Hankulu cinayeti nedeniyle yeniden gözaltına alınmasının ardından Cem Duman, avukatlığını bıraktı."

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda "silahlı suç örgütüne üye olma" ve İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş’a "suikast hazırlığı" iddiasıyla gözaltına alınan Selahattin Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında olduğu 10 kişi; "tehdit", "suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlamalarından tutuklanmıştı.