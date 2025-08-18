Cem Duman ile birlikte Semra Ilık da gözaltına alındı

Ofisine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan ve gözaltına alınan avukat Cem Duman'la birlikte Şanlıurfalı avukat Semra Ilık da gözaltına alındı.

Altın varaklı odasındaki Erdoğan fotoğrafıyla paylaşım yapan ve AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın tepki gösterdiği avukat Cem Duman gözaltına alınmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda bir isim daha gözaltına alındı.

Ilık'ın AKP'den Şanlıurfalı milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Işık aynı zamanda Akit TV'de de yorumculuk yaptı.

AKP GENEL SEKRETERİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise şu paylaşımı yapmıştı:

"Son dönemde bazı şahısların, ofislerini şatafatlı dekorlarla süsleyip altın varaklı masalar, kırmızı taht koltuklar arasında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir vitrin süsü gibi kullanarak milleti etkilemeye çalıştıkları görülüyor.

Açıkça ifade edelim ki, o fotoğraf bir makam odasının dekoru değildir. İstismar aracı hiç değildir! O fotoğraf, bir davanın, bir mücadelenin ve millete hizmet yolunda ödenen büyük bedellerin sembolüdür.

Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamına alet edenler, kamuoyu nezdinde asla karşılık bulamayacaktır. Bu istismarcılarla bireysel düzeyde mücadele etmekle kalmayacak, parti olarak da ayrı bir mücadele içine gireceğiz. Çünkü bizim için bu dava, makam süslerinin değil, milletin derdiyle dertlenenlerin, gece gündüz çalışanların davasıdır."