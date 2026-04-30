Aziz İhsan Aktaş davası... Ahmet Özer'in avukatından çok konuşulacak savunma: 'Savcı lehimize olan raporu vermedi'

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası ikinci celsenin ikinci haftasında, CHP’li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğu ile devam ediyor.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, şubat ayında yapılan tutukluluk değerlendirmesi ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verilmişti.

Celse arasında ise eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye oldu.

Son olarak geçtiğimiz çarşamba günü, tutukluluklara ilişkin ara karar kuran Mahkeme Başkanı; Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl hakkında tahliye kararı verdi.

Yargılama; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğu ile devam ediyor.

Davasının ikinci celsesinin 7. duruşma gününde, tutuklu ve tutuksuz sanıkların avukatları esasa ilişkin savunma yapıyor.

16.53 | DURUŞMA SONA ERDİ

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasının bugünkü duruşması sona erdi. Pazartesi günü avukat savunmalarıyla devam edecek.

15.32 | AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN AVUKATINDAN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI TALEBİ

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenen ancak etkin pişmanlık ifadesinin ardından tahliye edilerek tutuksuz yargılanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın avukatı Özer İncegül de söz alarak talepte bulundu.

Dosyaya sundukları “kamu zararı yoktur” şeklindeki bilirkişi raporlarını anımsatan İncegül, taleplerini şöyle sıraladı:

“Biz dosyanın şu haliyle karar için yeterli olmadığını, dosyanın, emekli Sayıştay uzman denetçilerinden rapor alınmak üzere Ankara nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep ediyoruz. Diğer talebimiz, müvekkilin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması. Noterler Birliği ve Ticaret Sicil Odalarındaki işlem yapma kısıtlamasının da kaldırılmasını talep ediyoruz.

Son talebim ise Elif LPG şirketine ilişkin. Biz şirketin en azından 32 milyonluk nakdi teminat bedeli karşılığında, teminat mektubu karşılığında veya belirleyeceğiniz herhangi bir yere bloke edilerek şirketin müvekkile iadesini talep ediyoruz.”

13.50 | DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma aradan sonra tekrar başladı.

“BİZ KAMU ZARARI OLMADIĞINI ANLATANA KADAR MÜVEKKİLİMİZ 7 AY TUTUKLU KALDI”

Celse arasında tahliye edilen İSFALT eski Genel Müdürü Burak Sırali’nin avukatı Serkan Günel de bugünkü duruşmada savunma yaptı. Dosyadaki bilirkişi raporuna atıf yapan Günel, “Şimdi dosyanın içerisinde İSFALT'a ilişkin bir bilirkişi raporu var, İSFALT'ın vermiş olduğu ihalelere ilişkin. Bu bilirkişi raporunun en önemli tespiti aslında ihalelere ilişkin kamu zararının olmaması. Kamu zararı olmayınca üstten ceza oranı da oldukça düşüyor ama maalesef biz bunu anlatana kadar müvekkilimiz dâhil pek çok İSFALT sanığı yedi ay, yedi ayı aşkın tutuklu kaldı” dedi.

“BURADA ADETA ‘KATİL KİM’ OYNUYORUZ”

İhaleye fesat karıştırma iddiasının da olmadığına yönelik bir bilirkişi raporu alınması talebinde bulunan avukat Günel, şöyle devam etti:

“Burada ortada bir maktul var, biz ‘Katil Kim’ oyunu oynuyoruz adeta. Şüpheden sanık yararlanır, bin yıllık bir ilkedir. Dolayısıyla şüpheden sanık yararlanır ilkesini de bu davanın sonunda uygulayacağınıza inanmak istiyorum.”

12.21 | DAVAYA ARA VERİLDİ

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasına yaklaşık 1 saatlik ara verildi.

12.14 | "SAVCI BEY LEHE OLAN RAPORU ÖNÜNDE BİLE BULUNDURMUYOR"

Ahmet Özer’in “Kent Uzlaşı” dosyasından tutuklu olduğu dönemde, cezaevinden SEGBİS’le bağlanarak verdiği ifade sonrası Aziz İhsan Aktaş dosyası kapsamında da tutuklandığını anlatan avukatı Hüseyin Ersöz, şunları söyledi:

“Savcı Bey bizi karşıladı, oturduk. Dedi ki ‘Siz Esenyurt’taki çöp toplama ihalesiyle ilgili usulsüzlük gerçekleştirmişsiniz, ifadenize başvuracağız.’ Müvekkilimiz SEGBİS’le cezaevinden bağlanıyor. Müvekkilimiz ihale sürecinin nasıl gerçekleştiğini, sonraki süreçte kayyum yönetiminin neler gerçekleştirdiğini anlattı.

Satılmış Büyükcanayakın bilirkişisinin raporundan sorular soruldu. Daha önceden biliyoruz, dosyada bir rapor daha var. O raporun içerisinde İçişleri Bakanlığı’nın raporu var. Raporun ilk sayfasına baktığımız zaman savcılık tarafından 3 kişilik görevlendirme vardı, heyet şeklinde raporun hazırlanması gerekiyordu, baktık Satılmış Büyükcanayakın tek başına raporu hazırlamış.

‘Bu raporun içerisinde İçişleri Bakanlığı’nın raporundan bahsediliyor bize verin’ dedik, savcı bu raporu vermedi. Savcı Bey lehe olan raporu önünde bile bulundurmuyor. Ahmet Özer hakkında tutuklama kararı verildikten sonra bu raporu alabildik. Lehimize olan raporda, belediye başkanı olarak Ahmet Özer’e suç isnadı bulunamayacağına, hukuki ve fiili sorumluluğu olmadığına dair değerlendirmeler bulunuyordu.”

“BU DAVA SİYASİ BİR DAVA”

Daha sonra, Ahmet Özer’in kızı ve avukatı Seraf Özer savunma yaptı.

Özer, sözlerine, “Sayın Başkan, Sayın Heyet; tüm bu yapılan teknik savunmaların yanı sıra ilk günden beri, hatta çok daha geriye saracak olursak 30 Ekim 2024 tarihinden beri tüm yaşananların en yakın şahidi olarak öncelikle bu davanın siyasi bir dava olduğunu vurgulayarak başlamak istiyorum” diyerek başladı.

“ADLİ TIP KURUMU’NA SEVK EDİLMESİ GEREKEN İNSANLARIN BEYANLARIYLA 13 AYDIR TUTUKLULAR”

Gizli tanıkların mahkemede yaptığı “görmedim, duydum” şeklindeki söylemlerini anımsatan avukat Özer, “Bu soruşturmada tanık olarak dinlediğiniz kişilerin gizli soruşturmacı olarak atanmış gibi adeta kullanışlı aparat gibi kullanıldığına da geçen hafta şahit olduk.

“Belki de Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi gereken bu insanların beyanlarıyla insanlar 13 ay boyunca tutuklu kaldılar Sayın Başkan” ifadelerini kullanan Seraf Özer, “Sizin de dediğiniz gibi bunun hem hukuki hem de vicdani bir sorumluluğu var. Amiyane tabirle, bir deli bir kuyuya taş atmış, 40 akıllı o delikten o taşı bulup çıkartmaya çalışıyoruz” dedi.

“BU TAM ANLAMIYLA BİR DÜŞMAN HUKUKU”

Avukat Özer, savunmasına şu sözlerle devam etti:

“Hukuken ve vicdanen beraat kararı verilmesi gereken bu dosyada beraat kararı vermenizin önüne bu engeli koymamanızı sizlerden istirham ediyorum; çünkü hiçbirimizin hayatı bu kadar ucuz değil. Biz adaleti mahkeme salonlarında bulamayacaksak nerede bulacağız?

Efendim bu tam anlamıyla bir düşman hukukudur. Esenyurt Belediyesi'nden tutuklulardan biri Mert Çelik. Kendisine, ‘Ahmet Özer Kürt olduğu için ihaleleri Kürtlere veriyor değil mi?’ diye bir soru sorulmuş, bunu kendisi de ifade etti.”

11.30 | KURULTAY CEZA DAVASI DOSYASI

Avukat Hüseyin Ersöz; Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasına ait iddianamenin bir örneğinin, davaya bakan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen Kurultay Ceza Davası dosyasına gönderildiğini açıkladı.

Mahkeme Başkanı, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi birkaç kez istediğini belirterek, "Bizden müzekkere yazılarak dosya istendi. Ancak dosya çok büyük olduğu için biz tam olarak neresi isteniyorsa orayı gönderebileceğimizi söyledik. Yani 3-4 defa istendi ve olumsuz karşıladık bu talebi. Muhtemelen savcılıktan da istemişlerdir" demesi üzerine avukat Ersöz, "Başsavcılık burada, ‘biz dosyadan el çektik, gönderemeyiz’ demeliydi. Dava dosyasının içeriği ile nasıl bir bilgiye sahip oluyorsunuz da dosyayı gönderiyorsunuz" diyerek itiraz etti.

Avukat Ersöz ayrıca, UYAP’a söz konusu savcılık müzekkeresinin eklenmediğini ifade etti.

10.53 | DURUŞMA BAŞLADI

CHP’li belediye başkanları dahil 11 tutuklunun olduğu Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasının ikinci celsenin 7. günü, Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz’ün savunmasıyla başladı.