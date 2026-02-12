Aziz İhsan Aktaş davasında 11'inci gün: 'Kamu kâr etti, benim şirketim zarar'

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak bilinen ve 7 CHP'li belediye başkanıyla birlikte 200 sanığın yargılandığı dava 11. gününde Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda devam etti.

İlk duruşmaların 11.gününde tutuksuz sanıklar savunma yapmaya devam ederken Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi Doğan Aktaş ve iş ortağı Baki Nugay da savunmalarını yaptı.

İddianamede “örgüt yöneticisi” olmakla suçlanan Nugay, savunmasında yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Albayrak Holding’de 13 yıl görev yaptığını belirten Nugay, iddianamede kendisinin örgüt yöneticisi olarak yer aldığını ancak kendi ifadelerinin aleyhine yorumlanmasıyla bu sürece gelindiğini öne sürdü.

Suçlamaya konu işlemlerin yeni bir ihale temin etmeye yönelik olmadığını, belediyelerden doğan hak ediş alacaklarının tahsilini amaçladığını savunan Nugay, Adana Büyükşehir Belediyesi’nden herhangi bir ihale alınmadığını ve Seyhan Belediyesi'ndeki işlemlerin ise irtikap değil kendileri için bir mağduriyet olduğunu ileri sürdü.

Soruşturmanın 5 Eylül 2024 tarihinde yapılan isimsiz bir ihbar üzerine başlatıldığını belirten Nugay, suçlamaların büyük ölçüde gizli tanık “Yaprak” ile Arif Orta’nın beyanlarına dayandığını söyledi. Beşiktaş Belediyesi’ndeki ihalelere ilişkin iddiaları da kabul etmeyen Nugay, Esenyurt’taki daha önceki ihalelerin incelenmesini talep etti.

Nugay, şu ifadeleri kullandı: "Tüm bu süreç Emniyet'e gönderilen isimsiz bir ihbarla başlamıştır. Hepsi aynı kalemden çıkmış ifadelerdir. Ben haksız yere cezaevinde yatanlara üzülüyorum; onlarla burada tanıştım.Savcılık makamı bir yönetici bulmak zorundaydı ve beni uygun görmüş, ben böyle anladım. Esenyurt'ta bizden önceki ihalelere bakılmasını istiyorum. Asıl fesat karıştırma zaten oradadır. Bomboş bir dosyanın içine düştük. Yapanın yanına kâr mı kalacak?"

KARALAR'DAN KENDİSİNİ SUÇLAYAN NUGAY'A SORULAR

Nugay'ın savunmasının ardından, yönelttiği iddialarda aylarca tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Nugay'a çeşitli sorular yöneltti.

Nugay’ın kendisiyle suçlandığı dönemden üç ay sonra görüşmeye geldiğini söylediğini hatırlatan Karalar, bu süreçte hak ediş ödemelerinde herhangi bir gecikme yaşanıp yaşanmadığını sordu. Nugay ise ödemelerde bir aksama olmadığını belirtti.

Karalar bunun üzerine, menfaat sağlandığı iddia edilen döneme atıf yaparak 17 Kasım 2017’ye kadar geçen toplam 45 aylık sürede ödemelerin düzenli yapılıp yapılmadığını sordu. Nugay, bu süreçte de herhangi bir aksama olmadığını ifade etti.

Karalar, başka sorusu olmadığını belirterek, ödemelerin ve teslimatların gerçekleşip gerçekleşmediğine dair çelişkili hususların kendileri tarafından ayrıca ortaya konulacağını söyledi.

"KAMU KAR ETTİ, BEN ZARAR ETTİM"

Duruşmada savunma yapan Aktaş'ın iş insanı kardeşi Doğan Aktaş da kendisi hakkındaki iddiaların ve hesaplamaların yanlış olduğunu belirterek "İddianamede sadece Beşiktaş'tan iş alıyormuşum gibi bir algı yaratılmış ama Beşiktaş Belediyesi'nden aldığım işlerin toplam bedeli, şirketimin toplam cirosunun yüzde birine tekabül etmektedir. İSFALT'tan aldığım işler ise cironun binde beşine denk gelmektedir. Dolayısıyla şirketimin büyüklüğünün Beşiktaş Belediyesi'nden aldığım işlerle bir alakası yoktur. İddianamede Beşiktaş ve İSFALT'tan aldığım ihalelerin toplamına göre gelirlerimin hesaplanması son derece hatalı" dedi.

Beşiktaş Belediyesi ile yaptığı işlerde kamunun yüzde 30 kar ettiğini söyleyen Aktaş, sözlerini şöyle noktaladı: "Ödeme koşulları ve o günkü enflasyonist ortam değerlendirildiğinde, kamunun bu ihalelerden yüzde 30 kârı vardır; benim ise yüzde 30'a yakın bir zararım oluşmuştur."

Duruşma bugün tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam edecek.