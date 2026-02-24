Aziz İhsan Aktaş davasında 17'nci duruşma: Avukatların beyanları alınıyor

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz yargılananlar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, yargılananların yakınları ile bazı CHP'li yöneticiler ve partililer izleyici olarak yer aldı.

Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

7 CHP'li belediye başkanıyla birlikte 200 kişinin yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasında cumhuriyet savcısı, yargılananların bloke edilen, tedbir konulan malvarlıklarının kendilerine iadelerini istemişti.

Savcılığın talebinin ardından duruşma, yargılanan kişilerin ve avukatlarının söz alması ve talebe ilişkin savunma yapmaları için bugüne ertelenmişti.

Söz konusu talebin bugünkü duruşmada değerlendirilmesi bekleniyor.