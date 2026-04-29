Aziz İhsan Aktaş davasında avukattan tepki: 'Türkiye'de bir ilk, Utku Çaykara sezgiyle tutuklandı'

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası ikinci celsenin ikinci haftasında, CHP’li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 11 ismin tutuklu olduğu davanın yargılaması devam etti.

Bugünkü duruşmaya, bazı tutuklu isimlerin yanı sıra; “suç örgütü lideri” olduğu iddiasıyla hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenmesine karşın tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş da katılmadı.

Cumhuriyet, Silivri'de görülen davadan gelişmeleri anlık olarak bildirdi...

16.45 | DURUŞMA SONA ERDİ

Duruşma bugünlük de sona erdi. Yarın, avukat savunmalarıyla devam edecek.

14.00 | BİLİRKİŞİ RAPORUNDA “KOPYALA-YAPIŞTIR” İDDİASI

Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın diğer avukatı Berfin Arslan savunmasında, “11 Mayıs 2025 tarihinde bir etkin pişmanlık beyanında bulunuyor örgüt lideri; müvekkil soyut bir iddia üzerine tutuklanıyor” ifadelerini kullandı.

Avukat Berfin Arslan, şöyle devam etti:

“Müvekkilin icbar suretiyle irtikaptan tutuklanması o kadar zayıf bir hukuki gerekçeydi ki buna meşru bir gerekçe bulmak için, bu tutukluluk halinin devamının sağlanması için ihale dosyaları en nihayetinde belki bir şey çıkar umuduyla ya da düşüncesiyle bilemiyorum bilirkişiye teslim ediliyor ve dosyaya bir rapor giriyor sayın başkan; 7 Temmuz 2025 tarihli rapor.

7 Temmuz 2025 tarihli raporda, Avcılar Belediyesi ile ilgili ihaleler incelenmiş. Hem Eylem 29 kapsamında hem Eylem 28 kapsamında. Ve herhangi bir usulsüzlük olmadığı, kamu zararı olmadığı da rapor içeriğiyle tespit edilmiş.

Daha vahim olanını söyleyeyim size. Aynı tarihte bir tane bilirkişi raporu daha var. Aynı bilirkişi heyeti tarafından hazırlanmış, aynı tarihte sunulmuş. Elazığ Belediyesi'ne ilişkin bilirkişi raporu. Elazığ Belediyesi'nin ihalelerinde türlü usulsüzlükler olduğu, kamu zararı olduğu bu raporla tespit edilmiş. Hatta öyle bir basit hata yapılıyor ki, Elazığ Belediyesi'nin sonuç raporu alınıyor, Avcılar Belediyesi'nin olduğu raporun sonuç bölümüne yapıştırılıyor. Belediyenin adının değiştirilmesine bile ihtiyaç duyulmuyor. Kopyala yapıştır suretiyle iki rapor da dosyaya sunuluyor.

Şimdi dönüp bakıyorum bu salona. Bir bakıyorum Türkiye Cumhuriyeti'ndeki diğer mahkeme salonlarına. Elazığ Belediyesi'ni bırakın başkanını, herhangi bir yetkilisinin, memurunun yargılandığını görmüyoruz sayın başkan. Yargılanmasın da zaten. Atılı suçun öngördüğü ceza miktarına baktığımızda, tutuksuz yargılama ilkesine baktığımızda zaten tutuklama olmasını istemeyiz biz. Ama doğru olan budur. Yanlış olan, müvekkilin ihaleye fesat suçlamasından dolayı da tutukluluk halinin devam ettirilmesidir.

Müvekkil icbar suretiyle irtikaptan tutuklandı. Meselenin başlangıcı ise 11 Mayıs 2025 tarihli bir etkin pişmanlık ifadesi. İddia edilen tarihte müvekkil kamu görevlisi değil dedik, işlenemez suç dedik. Ne oldu? Geldik tutukluluğun 12. ayına. Şimdi iddia sahibini dinledik bu huzurda; iddiasının arkasında. ‘Ben’ diyor, ‘Beşiktaş Belediyesi ile hakedişlerle alakalı bir sıkıntı yaşadım, buna ilişkin iddiamın arkasındayım, Avcılar Belediyesi'nden ihale almak maksatlı hareket etmedim’ diyor. Rüşvet suçlamasını inkar ediyor. ‘Benim Beşiktaş Belediyesi ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar’ diyor ve şunları ekliyor, diyor ki: ‘Utku Caner Çaykara doğru söylüyor, beni tanımıyor’ diyor.

9 ay boyunca ifadesinin alınmasını beklediğimiz Alican Abacı çıktı SEGBİS huzurunda dedi ki; "Ben hiçbir kişi ve kurumdan Utku Caner Çaykara adını kullanarak hiçbir şey talep etmedim" dedi. Külliyen konuşmayı yalanladı.

Soruşturma, kovuşturma dahil bütün yargılama boyunca biz Aziz İhsan Aktaş’ın beyanına üstünlük tanındığını görüyoruz burada. Müvekkil bu beyan yüzünden tutuklu kalmaya devam ediyor.”

12.25 - DURUŞMAYA 1 SAAT ARA VERİLDİ

Mahkeme başkanı, duruşmaya 1 saat ara verdi.

12.10 | “SAVCILIK BUNLARI GÖRDÜ, LEHE DELİL OLDUĞU İÇİN DEĞERLENDİRMEDİ”

Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın avukatı Tuğçe Duygu Köksal, iddianameye yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

“Koskoca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her türlü gücü, yetkisi var. Biz avukatlar olarak bunu birkaç günde ortaya çıkardık. Zannediyor muyuz ki savcılık bunu hiç görmedi. Savcılık bunu gördü, lehe delil olduğu için değerlendirmedi. Bu davada şunu söyleyebiliriz, iddianame hukuki hatalarla dolu, fahiş hata içeren ancak cezalandırma dürtüsü yüksek bir iddianamedir.

“SAVCILIK, HİÇ DOĞMAMIŞ İHALEYLE ALAKALI TEŞEBBÜSÜ TARTIŞIYOR”

28 numaralı eylemde bir paragraf görüyorsunuz. Hiç doğmamış ihaleyle alakalı. Teklifleri dahi alınmadan iptal edilmiş bir ihaleden bahsediyoruz. Bu iddianamede savcılık makamı teşebbüsü tartışıyor. Hiçbir somut bağlantı kurmadan müvekkilimin cezalandırılmasının istenmesi fahiş hatadır.

“AKTAŞ’A CEZA TALEP EDİLMEMESİ EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİ”

Aziz İhsan Aktaş rüşvet suçunu hiçbir zaman kabul etmedi. Hiçbir zaman da bir etkin pişmanlık duygusu görmedim. Kendisi gururla söylediği için söylüyorum, ‘Benim etkin pişmanlık ifadem basında’ dedi. Kendisi gurur duyuyor. Bu neyin pişmanlığı? Neyin etkin pişmanlığı? ‘Örgüt’ten etkin pişmanlık yaptı. Diyelim ki rüşvetle alakalı yapmış olsaydı, yine uygulanmaz. Resmi makamlar zaten bu iddiayı isimsiz ihbar mektubuyla biliyor. Savcılık o yüzden zaten Avcılar’dan ihaleleri istetmiş masasında bekletiyor. Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık beyanından sonra Utku Caner Çaykara tutuklanıyor. Aktaş bir gün uyanıyor ve ‘Benim Çaykara’dan bahsetmem lazım’ diyor. O da tam bahsetmiyor zaten ne dediği belli değil. Çaykara’nın şahsına yönelik hiçbir ifadesi yok. Etkin pişmanlık kapsamında Aziz İhsan Aktaş’a ceza talep edilmemesi en önmeli konulardan biri.

“HAKSIZLIK YAPMAYA DA YÖNLENDİREBİLİR”

Çeperine gitmek isteyen inanlar olmuş mudur? Olur. Kimin olmaz? Sizlerin olmaz mı? Herhangi bir kamu görevlisinin çeperine girmek isteyen, bağlantı sokmak isteyen, deneyen, çabalayan olmaz mı? Müvekkilim bundan nasıl sorumlu tutabilir? Kimin ne niyetle yanaştığını nerden bilebilir?Şüpheden ari somut delil lazım. Bu saçmalıklara sizi inandırabilen herkes haksızlık yapmaya da yönlendirebilir.”

11.45 | “UTKU CANER ÇAYKARA SEZGİYLE TUTUKLANDI… TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın avukatı Tuğçe Duygu Köksal söz alarak, davanın esas hakkındaki mütalaaya giden bir süreç içerisinde olduğunu vurguladı.

Avukat Köksal, iddianamede yer alan “algı ve önyargıya sebebiyet veren hususlar” ile “fahiş hataların” giderilmesi konusunda hukuki bir değerlendirme yapacağını vurguladı.

“Müvekkilim hakkında makul suç şüphesi dahi yok” diyen Köksal, “Türkiye'de bir ilk, Utku Çaykara sezgiyle tutuklandı. Savcılık tarafından ortaya çıkarılan algının bir önyargı yarattığını düşünüyoruz" dedi.

Etkin pişmanlık beyanı değiştirilerek bir algı yaratıldığını savunan avukat Köksal, “yaratılan algının” hukuki hatalara yol açtığını söyledi.

“Bir denklem var, bu denklemde Utku Caner Çaykara nerede?” diye soran Köksal, “Etkin pişmanlık beyanı değiştirilerek ve metnin dışına çıkılarak yaratılan bir kurguyla bir gömlek biçilerek bu denklemin içinde varmış izlenimi yaratılmış iddianamede. Savcı bir silüete gömlek giydiriyor. Bizim müvekkilimiz rüşvet alan, veren, aracılık eden olarak mı suçlanıyor? Savcılık makamının biçtiği kaftan menfaat sağlama. Hukuken önce bu denklem çözmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

10.30 | AVUKAT SAVUNMALARI DEVAM EDİYOR

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında 6. duruşma günü avukat savunmalarıyla devam ediyor. Davaya bazı tutuklu isimlerin yanı sıra Aziz İhsan Aktaş da katılmadı.

NE OLMUŞTU?

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, şubat ayında yapılan tutukluluk değerlendirmesi ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verilmişti.

Celse arasında ise eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye oldu.

Son olarak geçtiğimiz çarşamba günü, tutukluluklara ilişkin ara karar kuran Mahkeme Başkanı; Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl hakkında tahliye kararı verdi.

Yargılama; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğu ile devam ediyor.

Davasının ikinci celsesinin 6. duruşma gününde, tutuklu ve tutuksuz sanıkların avukatları esasa ilişkin savunma yaparak, müvekkillerine yöneltilen iddiaları reddediyor.