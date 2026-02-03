Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci hafta başladı: Gözler ara kararda

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen yargılamada bugün beşinci duruşma yapılıyor.

Mahkemenin, tutuklu sanıkların savunmalarında sona yaklaşılmasıyla birlikte tutukluluk durumlarına ilişkin bu haftanın sonunda ara değerlendirme yapması bekleniyor.

Davada, iddianamede “suç örgütü lideri” olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanırken, 33 sanık tutuklu bulunuyor. İlk 4 günde 20 tutuklu sanığın savunması alındı. Kalan tutuklu sanıkların da dinlenmesinin ardından tutuksuz sanıkların beyanlarına geçilecek.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DA DURUŞMADA

Hakkında 704 yıla kadar hapis cezası talep edilen, iddianamede “suç örgütü lideri” olarak nitelenen ancak buna karşın itirafçı olarak tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş bugünkü duruşmaya da katıldı.

Tutuklu sanıkların salona getirilmesinin ardından Mahkeme Heyeti’nin de salonda yerini almasının ardından duruşma başladı.

İlk savunmayı, tutuklu İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal yapıyor.

SAVUNMASINI YAPARKEN SESİ TİTREDİ, ZORLANARAK TAMAMLADI

İlk savunmayı, tutuklu İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal yaptı. “İhaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla 1 Ağustos 2025 tarihinde tutuklanan Uysal, savunmasını sesi titreyerek ve zorlanarak tamamladı.

Aziz İhsan Aktaş’ı tanımadığını vurgulayan Uysal, “Ben Aziz İhsan Aktaş’ı da İsmail Güven’i de tanımıyorum. Dökümanda yer alan imza da bana ait değil. Satın alma müdürlüğünün görevi, şirkette bulunan 14 müdürlüğün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ihale süreçlerini yürütmek ve yetkilere göre de müdürlüğün onayına sunmaktır” dedi. Uysal; ödenek, bütçe yapmak gibi bir görevi bulunmadığını aktardı.

“Kimseye ayrıcalık yapmak için değil, en uygun fiyatı almak için” ihale ilanı açıldığını ve yaklaşık maliyet hesabı yaptıklarını dile getiren Uysal, “İddianamede Aziz İhsan Aktaş’ın ihale puanı olduğu belirtilmekte ancak puanlama sistemi ihale ilanında yayınlanmakta ve tüm isteklilere bildirilmektedir” ifadelerini kullandı.

İddianamede yer alan beş ihaleden üç tanesinde yaklaşık maliyet hesabında imzası bulunduğunu belirten Uysal, “Burada şirketin üç kontrol mekanizması var. Hukuk müşavirliği, İBB iştirakler koordinasyon müdürlüğünün hukuk müşavirliği bir de Mustafa Mutlu. Mutlu, İSFALT’ta kasım 2019 ile şubat 2024 arasında ihale ile ilgili her konuda danışmanlık hizmeti vermiştir. İddianamede belirtildiği gibi hiçbir zaman şartname ve benzeri şeyler hazırlamamıştır. Mutlu’nun bir gizlilik sözleşmesi de mevcuttur. Sözleşmelerin içinde de gizliliğin ne olduğunu açıklayan maddeler mevcut. Mustafa Mutlu buradaki tüm ihalelerin yaklaşık maliyetlerini de bilir” dedi.

15 yıldır bu ihale işlerinde görev yaptığını söyleyen Uysal, savunmasına şu sözlerle devam etti:

“Hem İSFALT’taki görevimi anlatmaya hem de iddianamedeki iddialara yanıt vermeye çalıştım. 15 yıllık süreç içerisinde çalıştığım şirketlerin gizli kalması gereken hiçbir bilgisini üçüncü şahıslarla paylaşmadım. Mustafa Mutlu’nun görevi gereği bu bilgileri biliyor olması, sözleşmesinde yazan hususlardan dolayıdır. Mustafa Mutlu’nun bu bilgileri Aziz İhsan Aktaş ile paylaşıp paylaşmadığını bilemem. Ben Mustafa Mutlu’nun Aziz İhsan Altaş’la ne ilişkisi var bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatımı talep ediyorum.”

Mustafa Mutlu, davada “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” başlığı altında değerlendirilmesine karşın “itirafçı” olduğu için tutuksuz olarak yargılanıyor.

“BAKMAM GEREKEN BİR AİLEM VAR VE BEN 6 AYDIR HAKSIZ ŞEKİLDE TUTUKLUYUM”

Ardından savunma yapan İSFALT’ın son tutuklu sanığı, Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, üzerine atılı tüm suçlamaları reddetti ve tahliyesi ile beraatını talep etti.

Hacıoğlu, “Bakmam gereken bir ailem var ve 6 aydır çalışamıyorum. Haksız tutuklama kararının sonlandırılmasını istiyorum. Eylem 43’te el yazısıyla yer alan not bana ait değil” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de duruşmayı takip etmek üzere mahkeme salonuna geldi.

AYRINTILAR GELECEK...

İLK HAFTA NE OLDU?

Yargılamanın ilk günlerinde en çok dikkat çeken başlıklardan biri, Aktaş’ın duruşmalara çok sayıda koruma eşliğinde katılması oldu. Avukatı ise korumaların devlet tarafından sağlanan resmi koruma olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, savunmalar başlamadan önce yapılan tefrik, görevsizlik ve yetkisizlik taleplerini reddetti. İlk gün boyunca 200 sanığın kimlik tespiti yapıldı.

İkinci ve üçüncü günlerde tutuklu belediye başkanlarının savunmaları öne çıktı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Aktaş’la belediye arasındaki iş ilişkilerinin kendi döneminde kesildiğini savundu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise suçlamaları reddederek iddiaların siyasi saiklerle gündeme getirildiğini söyledi.

Duruşma salonunda görüntü alınması da mahkeme ile izleyiciler arasında gerilime yol açtı. Mahkeme başkanı, yasağa rağmen görüntü paylaşılması üzerine duruşmaların seyircisiz yapılacağını söyledi. CHP’li milletvekillerinin itirazı sonrası bu karar geri çekildi ancak tekrar edilmesi halinde yasak uygulanacağı belirtildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da salonda çekilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Üçüncü gün mahkeme başkanının “dosyaya kuyumcu hassasiyetiyle bakıyoruz” sözleri dikkat çekti. Aynı gün bazı belediye bürokratları ve şirket yöneticileri de savunma yaptı.

Dördüncü günde ise Esenyurt Belediyesi personeli Mert Çelik’in ifadesi öne çıktı. Çelik, kendisine yöneltilen bir soruya verdiği “hayır” yanıtının iddianameye “evet” olarak geçirildiğini söyledi.

YARGILAMA NASIL İLERLEYECEK?

Mahkeme, davayı 10 ana başlık altında yürütüyor. Tutuklu sanıklara öncelik veriliyor. Bu kapsamda son tutuklu sanık savunmasının, hakkında 415 yıla kadar hapis cezası istenen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından yapılması bekleniyor.

Aralarında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu 22 sanığın savunmaları ise bulundukları illerde talimatla alınacak.

Dosyada yer alan “Yaprak” ve “XYZ49QP” kod adlı iki gizli tanığın da ilerleyen celselerde SEGBİS aracılığıyla dinlenmesi bekleniyor.

GÖZLER ARA KARARDA

İkinci haftanın en kritik başlığı, tutuklu sanıklar yönünden verilecek ara karar olacak. Mahkemenin, savunmaları tamamlanan bazı isimler hakkında adli kontrolle tahliye kararı verip vermeyeceği merak konusu.

Duruşmaların 20 Şubat’a kadar aralıksız sürmesi planlanıyor.