Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci hafta başlıyor!

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen yargılamada bugün beşinci duruşma günü yapılacak. Mahkemenin, tutuklu sanıkların savunmalarında sona yaklaşılmasıyla birlikte tutukluluk durumlarına ilişkin bu haftanın sonunda ara değerlendirme yapması bekleniyor.

Davada, iddianamede “suç örgütü lideri” olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanırken, 33 sanık tutuklu bulunuyor. İlk 4 günde 20 tutuklu sanığın savunması alındı. Kalan tutuklu sanıkların da dinlenmesinin ardından tutuksuz sanıkların beyanlarına geçilecek.

İLK HAFTA NE OLDU?

Yargılamanın ilk günlerinde en çok dikkat çeken başlıklardan biri, Aktaş’ın duruşmalara çok sayıda koruma eşliğinde katılması oldu. Avukatı ise korumaların devlet tarafından sağlanan resmi koruma olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, savunmalar başlamadan önce yapılan tefrik, görevsizlik ve yetkisizlik taleplerini reddetti. İlk gün boyunca 200 sanığın kimlik tespiti yapıldı.

İkinci ve üçüncü günlerde tutuklu belediye başkanlarının savunmaları öne çıktı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Aktaş’la belediye arasındaki iş ilişkilerinin kendi döneminde kesildiğini savundu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise suçlamaları reddederek iddiaların siyasi saiklerle gündeme getirildiğini söyledi.

Duruşma salonunda görüntü alınması da mahkeme ile izleyiciler arasında gerilime yol açtı. Mahkeme başkanı, yasağa rağmen görüntü paylaşılması üzerine duruşmaların seyircisiz yapılacağını söyledi. CHP’li milletvekillerinin itirazı sonrası bu karar geri çekildi ancak tekrar edilmesi halinde yasak uygulanacağı belirtildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da salonda çekilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Üçüncü gün mahkeme başkanının “dosyaya kuyumcu hassasiyetiyle bakıyoruz” sözleri dikkat çekti. Aynı gün bazı belediye bürokratları ve şirket yöneticileri de savunma yaptı.

Dördüncü günde ise Esenyurt Belediyesi personeli Mert Çelik’in ifadesi öne çıktı. Çelik, kendisine yöneltilen bir soruya verdiği “hayır” yanıtının iddianameye “evet” olarak geçirildiğini söyledi.

YARGILAMA NASIL İLERLEYECEK?

Mahkeme, davayı 10 ana başlık altında yürütüyor. Tutuklu sanıklara öncelik veriliyor. Bu kapsamda son tutuklu sanık savunmasının, hakkında 415 yıla kadar hapis cezası istenen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından yapılması bekleniyor.

Aralarında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu 22 sanığın savunmaları ise bulundukları illerde talimatla alınacak.

Dosyada yer alan “Yaprak” ve “XYZ49QP” kod adlı iki gizli tanığın da ilerleyen celselerde SEGBİS aracılığıyla dinlenmesi bekleniyor.

GÖZLER ARA KARARDA

İkinci haftanın en kritik başlığı, tutuklu sanıklar yönünden verilecek ara karar olacak. Mahkemenin, savunmaları tamamlanan bazı isimler hakkında adli kontrolle tahliye kararı verip vermeyeceği merak konusu.

Duruşmaların 20 Şubat’a kadar aralıksız sürmesi planlanıyor.