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Aziz İhsan Aktaş Davasında karar celsesi: Duruşma yeni inşa edilen salonda görülecek

Aziz İhsan Aktaş Davasında karar celsesi: Duruşma yeni inşa edilen salonda görülecek

15.06.2026 09:13:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
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Aziz İhsan Aktaş Davasında karar celsesi: Duruşma yeni inşa edilen salonda görülecek

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında 3. ve karar celsesi bugün başlıyor. CHP’li belediye başkanları Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu 7 kişinin tutuklulu yargılandığı 200 sanıklı dosyada yargılama, Silivri’ye yeni inşa edilen duruşma salonunda devam edecek.

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İlk celsesi Ocak ayında Silivri’de görülmeye başlanan davada, Mayıs ayında görülen 2. celsede Duruşma Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamış ve 4 isim hakkında tahliye talebinde bulunmuş, 3'ü CHP'li Belediye Başkanı olan 7 kişinin ise tutukluluğunun devamını istemişti. 

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuzhan Gül ise Savcının talebiyle aynı doğrultuda ara karar kurmuştu. 

Dosya kapsamında tutuklu bulunan isimler şöyle:

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, 

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, 

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, 

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, 

Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger,

Oya Tekin’in eşi Celal Tekin

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