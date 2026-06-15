Aziz İhsan Aktaş Davasında karar celsesi: Duruşma yeni inşa edilen salonda görülecek

İlk celsesi Ocak ayında Silivri’de görülmeye başlanan davada, Mayıs ayında görülen 2. celsede Duruşma Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamış ve 4 isim hakkında tahliye talebinde bulunmuş, 3'ü CHP'li Belediye Başkanı olan 7 kişinin ise tutukluluğunun devamını istemişti.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuzhan Gül ise Savcının talebiyle aynı doğrultuda ara karar kurmuştu.
Dosya kapsamında tutuklu bulunan isimler şöyle:
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin,
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara,
Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan,
Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka,
Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger,
Oya Tekin’in eşi Celal Tekin