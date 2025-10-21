‘Aziz İhsan Aktaş’ iddianamesinde ismi geçiyor: Nevşin Mengü’den iddialara cevap!

‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ iddianamesinde "Beşiktaş Belediyesi'nden 200 bin TL aldığı" iddia edilen gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Mengü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Rıza Akpolat iddianesinde 200 bin tl aldığım iddiası ile adım geçiyor. Seçim dönemi yayına konuk olmuş. Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper’i de o dönemde yayınımıza konuk aldık. Madem öyle Toper’e de sorun, yayın için para almış mıyız almamış mıyız? Şimdi soruyorum iktidarı destekleyen isimler daha 3-5 gün önce gittikleri yerlerden içerikler paylaştılar bedava gittiler yani… Kültür Yoluna giden, belediyelerin PR’ını yapan isimleri saymıyorum. Çekiç elinizde sizden başka herkes çivi öyle mi? Vay anasını.. vicdan vicdan vicdan…''

Rıza Akpolat iddianesinde 200 bin tl aldığım iddiası ile adım geçiyor. Seçim dönemi yayına konuk olmuş. Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper’i de o dönemde yayınımıza konuk aldık. Madem öyle Toper’e de sorun, yayın için para almış mıyız almamış mıyız? Şimdi soruyorum… — nevsin mengu (@nevsinmengu) October 20, 2025

Öte yandan Mengü'nün, ''Madem öyle Toper’e de sorun, yayın için para almış mıyız almamış mıyız?'' ifadesi üzerine eski MHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'den de açıklama geldi.

MHP'li avukat Toper, ''Doğru. Hayvan hakları konusunda davetle katıldım ve benden herhangi bir ücret talep edilmedi. Beni ilgilendiren kısma cevap vermiş olayım'' dedi. Mengü de bu cevabı üzerine Toper'e teşekkür etti.