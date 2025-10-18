Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında yeni gelişme! Dosya UYAP'ta kapandı

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat başta olmak üzere CHP'li Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanının tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" olarak bilinen soruşturma tamamlandı.

SEÇİLMİŞ 7 BAŞKAN TUTUKLANDI

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" dosyası kapsamında; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklanmış ve bu isimler hala tutuklu bulunuyor.

"İDDİANAME HAZIRLANDI"

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2024/236201 sayısı soruşturma dosyasının UYAP sisteminde kapandığını gördüklerini ve 2025/234859 numaralı dosyanın ana dosyadan tefrik edildiğini (ayrıldığını) öğrendiklerini ifade etti.

Avukat Ersöz, ana dosyanın UYAP'ta kapanmış olmasının, iddianamenin hazırlandığını, mahkemeye gönderildiğini ya da mahkemeye gönderilme aşamasında olabileceğini belirtti.

Avukat Hüseyin Ersöz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunda “Beşiktaş Soruşturması” olarak isimlendirilen dosya (2024/236201) kapsamında Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanları tutuklanmıştı.

Bu soruşturmanın iddianamesinin bu ayın ortasına kadar yazılması bekleniyordu. Öyle de oldu. Dün (17 Ekim 2025) soruşturma dosyasının kapandığını gördük. Bu da ana dosyada bir iddianame yazıldığı ya Mahkemeye gönderildiği yada gönderilme aşamasında olduğu anlamına geliyor.

"BAZI BELEDİYE BAŞKANLARI ANA DOSYADAN AYRILMIŞ OLABİLİR"

Ancak aynı tarihte, iddianame hazırlanan bu ana dosyadan (2024/236201) başka bir dosyanın (2025/234859) tefrik edildiğini de UYAP’tan öğrendik. Bu durum bazı Belediye Başkanlarının ana dosyadan ayrılmış olabileceğini, yani onların “iddianameye dahil edilmediği” anlamını taşıyabilir. Bu durumda hukuken bazı ihtimaller doğacaktır:

"BAŞKA OPERASYONLAR GERÇEKLEŞEBİLİR"

İlk akla gelen, dosyası tefrik edilen Belediye Başkanları hakkındaki soruşturma işlemlerinin halihazırda devam ediyor olması. Bu kişiler hakkında ileride hazırlanacak iddianameler ana dosya ile birleşebilir yada Belediyelerin bulunduğu il ve ilçelerdeki Savcılıklara gönderilebilir. Diğer yandan yeni soruşturma numarası alan bu dosya üzerinden başka operasyonların gerçekleşme ihtimalini de gözardı etmemek gerekir.

İddianame Mahkeme tarafından kabul edilip, kimlerin iddianameye dahil edildiğini görmeden kesin bir yorum yapmak elbette mümkün değil. Ama kamuoyu beklentisinin aksine, tutuklu tüm Belediye Başkanlarının hakim karşısına çıkma durumu ve tutukluluk hallerinin en azından Sulh Ceza Hakimlikleri dışındaki Mahkemelerce ele alınması beklentisi de bir süreliğine ertelenmiş olabilir.

Bu durum Özgürlük Hakkı ile Makul Sürede Yargılanma Hakkı bağlamında Adil Yargılanma Hakkı tartışmalarını da beraberinde getirecektir."

SAVCILIKTAN TEYİT EDİLEMEDİ

Avukat Ersöz'ün hazırlandığını belirttiği iddianamenin detaylarına henüz ulaşılamadı. Ersöz, aynı paylaşımın devamında bir adliye muhabirinin kendisine ulaştığını ve savcılıktan 'iddianamenin hazırlandığını teyit edemediklerini' söylediğini belirterek, "Bu noktada bir ihtimalin de -daha önce örneğine neredeyse hiç rastlamadığımız şekilde- iddianamenin yeni soruşturma numarası üzerinden yazılmış olabileceğini akıllara getirebilir. Bu belirsizlik her halükarda iddianamenin Mahkeme tarafından kabul edilip, dosyaya avukatlarca erişim sağlanmasıyla açıklığa kavuşacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.