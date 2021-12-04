04 Aralık 2021 Cumartesi, 01:39

Son 6 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan F.Bahçe’de eleştirilerin odağındaki Pereira, peş peşe oynanacak Rizespor ile E.Frankfurt maçlarını kazanırsa kalma sürecini az ihtimalle uzatmış olacak. Sarı-Lacivertliler, milli aradan sonra G.Saray derbisiyle hava yakalamış ancak Avrupa Ligi’nde Olympiakos’a 1-0 yenilip çıkışını sürdürememişti. Ardından Göztepe deplasmanında alınan 1 puan ise F.Bahçe’yi zirveden iyice uzaklaştırdı. Camia ve yönetimde, Portekizli teknik adamla yolların ayrılmasına sıcak bakan önemli bir kesim bulunuyor. Birçok yeni teknik adam gündemde. Başkan Ali Koç’un da B planı cebinde. Fakat başkan, gördüğüm kadarıyla devre arasına kadar Pereira ile yola devam etmeyi planlıyor.

FORVETTE HÜSRAN

2014’ten bu yana Süper Lig şampiyonluğu yaşamayan F.Bahçe, forvet transferlerinde hep hüsran yaşadı. Ali Koç dönemindeki 4 sezonda hücum hattına transfer edilen 17 futbolcudan sadece 2’si 10 gol barajını geçti. Bu futbolcular 32 maçta forma giyen ve 15 gol atan Muriç ile 44 karşılaşmada oynayıp 14 kez fileleri havalandıran Valencia oldu. Sarı-Lacivertlilerin bu sezon golcü diyerek transfer ettiği oyunculardan 9 maçta görev alan Serdar Dursun 2 defa ağları sarstı, 1 asist yaptı. Berisha ise ligde forma giydiği 8 karşılaşmada 1 gol, 2 asist üretti. Ocak ayında bu bölgeye transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MECBUREN SZALAİ

Novak’ın Göztepe maçında kırmızı kart görmesiyle sol bekte kimin oynayacağı merak konusu. Pereira’nın bu bölgede Szalai’ye görev vermesi bekleniyor. Novak kart cezalısı olmasa Szalai yine oynamayacaktı. Hocanın işine akıl erdirmek çok güç. Orta sahada da Zajc ve İrfan Can Kahveci’nin yokluğunda öne çıkan iki isim mevcut. Bunlar Luiz Gustavo, Jose Sosa. Cezası sona eren Mert Hakan dünkü idmanda takımdan ayrı özel programla çalıştı.