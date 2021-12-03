Fenerbahçe için Juan Mata iddiası

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2021 Cuma, 10:52
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Manchester United'da istediği süreleri alamayan yıldız futbolcu Juan Mata'nın, Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği ileri sürüldü.</p>

Manchester United'da istediği süreleri alamayan yıldız futbolcu Juan Mata'nın, Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği ileri sürüldü.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Todofichajes'in haberine göre, Manchester United ile Juan Mata'nın yolları ayrılacak. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki oyuncu için yeni teknik direktör Ralf Rangnick "satılabilir" raporu verdi.</p>

Todofichajes'in haberine göre, Manchester United ile Juan Mata'nın yolları ayrılacak. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki oyuncu için yeni teknik direktör Ralf Rangnick "satılabilir" raporu verdi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">İspanyol medyasında yer alan habere göre; Juan Mata'ya Fenerbahçe dışında bir La Liga ekibi talip. Real Sociedad'ın uygun şartların oluşması halinde 33 yaşındaki on numarayı transfer etmek istediği belirtildi.</p>

İspanyol medyasında yer alan habere göre; Juan Mata'ya Fenerbahçe dışında bir La Liga ekibi talip. Real Sociedad'ın uygun şartların oluşması halinde 33 yaşındaki on numarayı transfer etmek istediği belirtildi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Öte yandan İspanyol basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i de kadrosuna katmasının Juan Mata için bir artı olabileceğinden bahsedildi. Tecrübeli futbolcunun da Mesut Özil gibi Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği ifade edildi.</p>

Öte yandan İspanyol basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i de kadrosuna katmasının Juan Mata için bir artı olabileceğinden bahsedildi. Tecrübeli futbolcunun da Mesut Özil gibi Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği ifade edildi.


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