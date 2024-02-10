B sınıfı ehliyet nedir? B sınıfı ehliyet neler kullanabilir? B sınıf ehliyet motosiklet kullanabilir mi?

B sınıfı ehliyet ile bugüne kadar sadece 50cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabiliyordu. Motosiklet sektöründe 1 seneden fazladır talep edilen kritik bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, B sınıfı ehliyet nedir? B sınıfı ehliyet neler kullanabilir? B sınıf ehliyet motosiklet kullanabilir mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:33
B sınıfı ehliyet nedir? B sınıfı ehliyet neler kullanabilir? B sınıf ehliyet motosiklet kullanabilir mi?
Abone Ol google-news

Motosiklet sektörü ve birçok tüketicinin uzunca bir süredir beklediği düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, B sınıfı ehliyet nedir? B sınıfı ehliyet neler kullanabilir? B sınıf ehliyet motosiklet kullanabilir mi?

B SINIF EHLİYETLE HANGİ ATAÇLAR KULLANILABİLİR

B sınıfı ehliyet, Türkiye'de en yaygın ehliyet türüdür. B sınıfı ehliyet ile, aşağıdaki araçları kullanabilirsiniz:

Otomobiller

Kamyonetler

Minibüsler (10 yolcuya kadar)

Kamyonet ve minibüslerle çekilen römorklar (römorkun ağırlığı 3.500 kg'ı geçmemelidir)

B SINIF EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

18 yaşından büyük olmanız

En az ilkokul mezunu olmanız

Sağlık raporu almanız

Sürücü kursuna kayıt yaptırmanız ve gerekli dersleri almanız

Teorik ve uygulamalı sınavları geçmeniz

B SINIFI EHLİYETLE 125 CC MOTOR KULLANILIR MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 'B' sınıfı ehliyete sahip olanlar, belirli koşullar dahilinde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanılabilecek. "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşulları aranacak. 

Belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere Türkiye sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilecek. Yapılan düzenleme yalnızca şahsi kullanım için geçerli olacak, ticari faaliyette kullanılan motosikletler bu uygulamanın haricinde tutulacak. 


B sınıfı ehliyet haberleri ehliyet haberleri motosiklet haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!

Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu

Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu

Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Manken Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu: '55 milyon dolara turistik gezi'

Manken Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu: '55 milyon dolara turistik gezi'
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'

Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'

Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!