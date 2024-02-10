Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:33

Güncelleme: 10.02.2024 - 12:33

Motosiklet sektörü ve birçok tüketicinin uzunca bir süredir beklediği düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, B sınıfı ehliyet nedir? B sınıfı ehliyet neler kullanabilir? B sınıf ehliyet motosiklet kullanabilir mi?

B SINIF EHLİYETLE HANGİ ATAÇLAR KULLANILABİLİR

B sınıfı ehliyet, Türkiye'de en yaygın ehliyet türüdür. B sınıfı ehliyet ile, aşağıdaki araçları kullanabilirsiniz:

Otomobiller

Kamyonetler

Minibüsler (10 yolcuya kadar)

Kamyonet ve minibüslerle çekilen römorklar (römorkun ağırlığı 3.500 kg'ı geçmemelidir)

B SINIF EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

18 yaşından büyük olmanız

En az ilkokul mezunu olmanız

Sağlık raporu almanız

Sürücü kursuna kayıt yaptırmanız ve gerekli dersleri almanız

Teorik ve uygulamalı sınavları geçmeniz

B SINIFI EHLİYETLE 125 CC MOTOR KULLANILIR MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 'B' sınıfı ehliyete sahip olanlar, belirli koşullar dahilinde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanılabilecek. "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşulları aranacak.

Belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere Türkiye sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de sürülebilecek. Yapılan düzenleme yalnızca şahsi kullanım için geçerli olacak, ticari faaliyette kullanılan motosikletler bu uygulamanın haricinde tutulacak.