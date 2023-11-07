Baba Garipoğlu, savcılığa başvurarak oğlunun mezarının açılmasını istedi: ‘Algı yönetimi olabilir’

Yayınlanma: 07.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2023 - 04:00

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, “Olaya ilişkin geçmişte yaşananlar, sosyal medya ortamlarında komplo teorisi niteliğinde asparagas haberler aracılığıyla çarpıtılarak yayılmakta ve bu komplo teorileri bir noktadan sonra şehir efsanesi haline gelerek toplumun geniş bir kesiminde karşılık bulmakta ve bu yalanlara itibar edilmekte, sonuç olarak müvekkilimin oğlunun ölmediğine, cezaevinden kaçırıldığına toplum inandırılmaktadır” denildi.

‘KAMU VİCDANI RAHATSIZ’

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yaşanan son gelişmelerle ilgili Cumhuriyet’e konuştu. Cem Garipoğlu’nun intihar ettiğinin açıklandığı tarihin üzerinden ise yaklaşık dokuz yıl geçtiğini belirten avukat Epözdemir, “Bu tarihten sonra gittiğimiz her yerde, ilk sorulan soru Cem Garipoğlu’nun gerçekten intihar edip etmediği” dedi. Epözdemir, şunları söyledi: “Toplumun önemli bir kesimi, Cem Garipoğlu’nun intihar etmeyip cezaevinden kaçırıldığını ifade ediyor. Kamu vicdanı son derece rahatsız..”

‘İKİ FARKLI SENARYO’

Garipoğlu’nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, mezarının yeniden açılması için talepte bulunmasının iki nedeni olabileceğini belirten Epözdemir, “Bir tanesi iletişim stratejisi ve algı yönetmek. Zaten dokuz yıldır bir hukuki mücadele veriyoruz. Her seferinde yargılama makamları tarafından mezarın açılmasına ilişkin taleplerimiz reddediliyor. ‘Zaten bu da reddedilecek, buradan hukuken fiilen bir sonuç alınamaz, biz de istiyormuşuz algısı uyandıralım’ denilmiş olabilir. Ya da gerçekten artık kamu vicdanı rahatsız diye maddi gerçek ortaya çıksın, adalet tecelli etsin ve olumlu olumsuz soru işaretleri giderilsin diye talep edilmiş olabilir” ifadelerini kullandı.

Epözdemir, “Artık bütün talepler mezarın açılması noktasında. Cem Garipoğlu’nun babası talep ediyor, müvekkil aile talep ediyor, biz talep ediyoruz. Dosyadaki deliller de öyle. Başsavcının da bir an önce kafalardaki bu soru işaretlerini gidermek ve kamu vicdanını rahatlaması için mezarın açılmasına karar vermesi gerekir” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bahçeşehir’de bir villada öldürülen Münevver Karabulut’un cansız bedeni, 3 Mart 2009’da Etiler’de bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011’de Münevver Karabulut’u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu’nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014’te kaldığı Silivri 5 No’lu Cezaevi’nde intihar etmişti.