Baba ile oğlu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi: Durumları ağır!

Hürriyet Mahallesi'nde bir evde saat 05.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; aile üyeleri, sahura kaldırmak için uyandırmaya çalıştığı Evren (50) ve oğlu Abdullah Etgü'nün (17) tepki vermemesi ile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, baba ile oğlunun kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Durumları ağır olan baba-oğul, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.