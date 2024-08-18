Baba-oğul kavgasını ayırmak istedi: Hayatını kaybetti

Niğde'de kavga eden Hayati A. (45) ile oğlu Caner A.’yı (19) ayırmak için araya giren Mevlüt Azak (52), tabancanın ateş alması sonucu sırtına isabet eden kurşunla vuruldu. Azak hayatını kaybederken, silahı kullandığı öne sürülen ve olayın ardından kaçan Caner A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 22:11
Baba-oğul kavgasını ayırmak istedi: Hayatını kaybetti
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Olay, saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Bağlama Kasabası'nda meydana geldi. Hayati A., evde oğlu Caner A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evde bulunan akrabaları Mevlüt Azak, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. 

Baba-oğul kavgasını ayırmak isteyen Azak, iddiaya göre Caner A. tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Azak, kanlar içinde yere yığılırken, Caner A. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Azak, ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Caner A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Cinayet şüphelisi Caner A.’yı sorguya alan jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


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